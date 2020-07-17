«Жучий GoPro». Для насекомых создали роботизированный рюкзак с камерой

Типичные миниатюрные камеры, такие как те, что используются в смартфонах, потребляют много энергии для съемки широкоугольных фотографий с высоким разрешением, но это не работает в масштабе насекомых. Хотя сами камеры имеют малый вес, батареи, которые необходимы им для поддержки, делают общую систему слишком большой и тяжелой для насекомых или роботов размером с насекомых.

Авторы разработки признались, что позаимствовали идеи для создания камеры из биологии.

«Зрение у животных требует много энергии. В больших существах, таких как люди, это не столь существенно. Однако мухи используют от 10% до 20% энергии покоя только для питания своего мозга, большая часть которого предназначена для визуальной обработки. Чтобы сократить расходы, у некоторых мух есть небольшая область их сложных глаз с высоким разрешением. Они поворачивают головы, чтобы направлять их в сторону объекта, чтобы различить его с большей ясностью, например, в погоне за добычей. Это экономит энергию благодаря высокому разрешению во всем их поле зрения», — Сойер Фуллер, соавтор разработки.

Чтобы имитировать зрение животного, исследователи использовали крошечную черно-белую камеру со сверхнизким энергопотреблением, которая может двигаться в соответствии с полем зрения насекомого с помощью механического рычага.

Камера и манипулятор управляются через Bluetooth со смартфона на расстоянии до 120 метров. Исследователи прикрепили свою систему к спинкам двух разных жуков — Pinacate beetle, относящегося к роду чернотелок, и пустынного синего жука Asbolus verrucosus. Исследователи утверждают, что подобные жуки способны переносить грузы весом более половины грамма.