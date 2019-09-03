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Наука

Телескопы теперь печатают на 3D-принтерах. Они получаются намного дешевле обычных

03 сентября 2019
Analog Sky Drifter
Фото: Robert Asumendi/phys.org
Уникальный телескоп под названием Analog Sky Drifter может вызвать революцию в создании любительских аппаратов.

Зачастую создание собственного телескопа может дать вам уникальные функции, недоступные в телескопах серийного производства.

Американец Роберт Асуменди искал телескоп, который помог бы справиться с его тяжелым астигматизмом. В результате получился Analog Sky Drifter, уникальный бинокулярный телескоп, построенный почти полностью с помощью 3D-принтера.

«Я обнаружил, что не существует готовых частей телескопа, отвечающих моим проектным задачам, а их производство будет очень дорогим. Деревообработки, металлообработки и других традиционных процессов производства телескопов в моем наборе навыков не было.

Как человек с опытом графического дизайна и опытом в трехмерном моделировании, я осознал, что единственное, что стояло между мной и гигантским космическим биноклем, о котором я мечтал, – это изучение программы CAD и технологии 3D-печати», – рассказал Асуменди.

Асуменди объяснил, что функция «зеркало» в 3D-печати позволит удешевить производство телескопов почти вдвое. Он планирует запустить массовое производство напечатанных телескопов к октябрю.

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