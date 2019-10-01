Транспортный Boeing C-17 пролетает между небоскребами: 360-видео

Журналисты австралийского телеканала 9News решили показать своим зрителям то, что видит пилот из своей кабины. В рамках демонстрационного полета Boeing C-17A пролетел над одним из самых крупных городов Австралии, Брисбеном, на предельно низкой высоте.
Boeing C-17 Globemaster III – стратегический военно-транспортный самолет, выпущенный в 1991 году. Он выполняет тактические и стратегические воздушные миссии, перевозя войска и грузы по всему миру. Кроме того, на нем ведется медицинская эвакуация. Однако крупных контрактов на поставку C-17 было мало, и в 2015 году компания Boeing прекратила производство самолета. В настоящее время существует только 270 экземпляров. Помимо американских Вооруженных сил, C-17 эксплуатируют Великобритания, Канада, ОАЭ, Индия и другие страны.
Awesome shots of RAAF C-17 at Brisbane River Fire Air Show— Harry Boone (@towersight) September 29, 2019
The Mach Loop Aussie version /Star wars Canyon Kangaroo Ed pic.twitter.com/k1kE6aJH6X
Королевские военно-воздушные силы Австралии (англ. Royal Australian Air Force; RAAF) также опубликовали видео, показывающее работу пилота и его мастерство. Несмотря на то, что самолет снят с производства, австралийские военные довольны моделью, они используют все возможности мощной машины.
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