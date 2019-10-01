Транспортный Boeing C-17 пролетает между небоскребами: 360-видео

Boeing C-17 Globemaster III – стратегический военно-транспортный самолет, выпущенный в 1991 году. Он выполняет тактические и стратегические воздушные миссии, перевозя войска и грузы по всему миру. Кроме того, на нем ведется медицинская эвакуация. Однако крупных контрактов на поставку C-17 было мало, и в 2015 году компания Boeing прекратила производство самолета. В настоящее время существует только 270 экземпляров. Помимо американских Вооруженных сил, C-17 эксплуатируют Великобритания, Канада, ОАЭ, Индия и другие страны.