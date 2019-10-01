Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Транспортный Boeing C-17 пролетает между небоскребами: 360-видео

Анастасия Баринова
01 октября 2019
65439.jpg
Фото: Royal Australian Air Force
00393.jpg
Фото: Royal Australian Air Force
Американский стратегический военно-транспортный самолет летит над Брисбеном.

Журналисты австралийского телеканала 9News решили показать своим зрителям то, что видит пилот из своей кабины. В рамках демонстрационного полета Boeing C-17A пролетел над одним из самых крупных городов Австралии, Брисбеном, на предельно низкой высоте.

Boeing C-17 Globemaster III – стратегический военно-транспортный самолет, выпущенный в 1991 году. Он выполняет тактические и стратегические воздушные миссии, перевозя войска и грузы по всему миру. Кроме того, на нем ведется медицинская эвакуация. Однако крупных контрактов на поставку C-17 было мало, и в 2015 году компания Boeing прекратила производство самолета. В настоящее время существует только 270 экземпляров. Помимо американских Вооруженных сил,  C-17 эксплуатируют Великобритания, Канада, ОАЭ, Индия и другие страны.

Королевские военно-воздушные силы Австралии  (англ. Royal Australian Air Force; RAAF) также опубликовали видео, показывающее работу пилота и его мастерство. Несмотря на то, что самолет снят с производства, австралийские военные довольны моделью, они используют все возможности мощной машины.

Узнайте, какую скорость способен развить самый большой самолет в мире.

Дельфины выбросились на берег
Природа
Сотни дельфинов выбросились на берег в Западной Африке. Люди пытались их спасти
Красная Поляна. Татьяна Лещинская
Наши выставки
Приглашаем на фотовыставку «Красная Поляна. Что это для тебя?»
65439.jpg
Наука
Транспортный Boeing C-17 пролетает между небоскребами: 360-видео
Протокластер из 12 древнейших галактик
Космос
Астрономы обнаружили древнейшие галактики. Их свет шел к Земле 13 миллиардов лет
default.png
Европа
Я люблю театр. Куда мне съездить этой осенью?
SRI_17_123 - Sunset.jpg
Калейдоскоп
Riu Sri Lanka: подлинное цейлонское гостеприимство
Обрушившийся мост на Тайване
Происшествия
В Тайване под автоцистерной рухнул мост: видео
Бочки с вином
Наука
Изменение климата меняет вкус французского вина
/upload/iblock/5a4/5a46d3df1e0f9f62eda1205251a8a799.jpg
Жизнь планеты
Лайнер пролетает между двумя другими: видео из кабины