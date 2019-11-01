Транзит Меркурия по диску Солнца и другие астрономические события ноября

5 ноября 2019 года Московскому Планетарию исполняется 90 лет. В честь юбилея москвичей и гостей столицы ждет множество увлекательных событий. В частности, 2 ноября в павильоне «Купол» парка «Зарядье» откроются две выставки: исторических и астрономических фотографий. Здесь же в 14:00 состоится лекция астрофотографа Андрея Кузнецова. Ведущий расскажет, как сделать красивые снимки звездного неба, лунного и солнечного дисков при помощи самой обычной фотокамеры.
Цикл лекций в парке «Зарядье» продолжится 5 ноября – в 19:00 лектор Московского Планетария, астрофизик Дмитрий Трушин расскажет о самых необычных и красивых небесных явлениях. А 11 ноября астрофизик и научный сотрудник астрокосмического центра ФИАН им. Лебедева, блогер Вячеслав Авдеев прочитает лекцию «Внеземные океаны. Есть ли в них жизнь?». Все лекции бесплатны, но предварительно необходимо зарегистрироваться.
Кроме того, с 6 по 10 ноября в стенах самого Планетария пройдет масштабная юбилейная программа «Вселенная знаний». Посетителей ждет 3D мэппинг-шоу на куполе, премьера полнокупольного фильма, бесплатные экскурсии, открытые лаборатории, мастер-классы и «Центр подготовки космонавтов LEGO».
Немало интересных явлений развернется и на ноябрьском небе. Самое редкое и важное из них – транзит Меркурия 11 ноября. С Земли можно наблюдать, как крошечный Меркурий будет постепенно передвигаться по диску Солнца. Этот путь займет 6 часов: с 15:36 мск по 21:04 мск. В Москве можно будет застать только самые начальные фазы этого явления, так как Солнце скроется за горизонт в 16:32 мск; лучшие условия для наблюдений – в Крыму и Калининградской области. В следующий раз это произойдет лишь 13 ноября 2032 года.
Небо при условии ясной погоды порадует яркими зимними созвездиями и звездопадом Леониды из созвездия Лев. 18 ноября – кульминация его действия: ожидается до 15 метеоров в час, хотя убывающая Луна может помешать наблюдениям.
Солнце, двигаясь по созвездию Весов, 23 ноября пересечет границу созвездия Скорпиона, а 29 ноября войдет в созвездие Змееносца. Склонение центрального светила к концу ноября достигает 21,5 градуса к югу от небесного экватора, поэтому продолжительность дня в северном полушарии Земли близка к минимальной. В начале месяца она составляет 9 часов 12 минут, а к концу уменьшается до 7,5 часов (данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за месяц уменьшится с 19 до 12 градусов).
Среди памятных дат последнего осеннего месяца – Всемирный день науки (World Science Day, 10 ноября) и 130 лет со дня рождения американского астронома Эдвина Пауэлла Хаббла, чьи труды положили начало внегалактической астрономии (20 ноября). А 12 ноября астрономическое сообщество будет отмечать 5 лет с момента исторического события: в этот день 2014 года впервые в мире была совершена посадка на ядро кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.