Транзит Меркурия по диску Солнца и другие астрономические события ноября

Кроме того, с 6 по 10 ноября в стенах самого Планетария пройдет масштабная юбилейная программа «Вселенная знаний». Посетителей ждет 3D мэппинг-шоу на куполе, премьера полнокупольного фильма, бесплатные экскурсии, открытые лаборатории, мастер-классы и «Центр подготовки космонавтов LEGO».



Немало интересных явлений развернется и на ноябрьском небе. Самое редкое и важное из них – транзит Меркурия 11 ноября. С Земли можно наблюдать, как крошечный Меркурий будет постепенно передвигаться по диску Солнца. Этот путь займет 6 часов: с 15:36 мск по 21:04 мск. В Москве можно будет застать только самые начальные фазы этого явления, так как Солнце скроется за горизонт в 16:32 мск; лучшие условия для наблюдений – в Крыму и Калининградской области. В следующий раз это произойдет лишь 13 ноября 2032 года.