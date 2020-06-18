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Наука

Триллион кадров в секунду: ученые сняли на видео движение света

National Geographic Россия
18 июня 2020
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Фото: geralt/pixabay.com
При помощи высокоскоростной камеры ученым удалось заснять движение самой быстрой во Вселенной силы – света.

В Массачусетском технологическом институте была создана (2015) камера, которая может снимать один триллион кадров в секунду, что почти в 42 миллиарда раз быстрее, чем обычная кинокамера, скорость которой — 24 кадра в секунду.

На видео показана экспериментальная съемка движения фотонов в воде со скоростью 966 миллионов км/ч. В реальном времени это длилось наносекунду. Для сравнения: наносекунда соотносится к секунде также, как секунда — к 31,7 годам. Человеческий глаз не может заметить движения объекта с такой скоростью, поэтому камера замедлила съемку до 20 секунд. «Если бы таким же способом был снят полет пули, то полученное в результате видео длилось бы три года», — объясняет Джон Маркофф (John Markoff) из New York Times.

В 2014 году ученые из Токийского университета и Университета Кейо создали камеру, которая работает со скоростью 4,4 триллиона кадров в секунду.

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