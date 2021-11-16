Тройной эффект Лейденфроста, который мы никогда не видели: любопытное видео

Эффектом Лейденфроста называют явление, при котором жидкость в контакте с твёрдой поверхностью, значительно более горячей, чем точка кипения этой жидкости, образует теплоизолирующую прослойку пара, замедляющую быстрое выкипание.

Теперь исследователи обнаружили, что этот эффект может возникать между каплями разных жидкостей, заставляя их отскакивать друг от друга (как ошпаренных, да-да).

Группа исследователей во главе с физиком из Университета Пуэблы Фелипе Пачеко-Васкесом изучала разные жидкости. Среди них были вода, этанол, метанол, хлороформ и формамид. Ученые наблюдали за их взаимодействием на горячей поверхности.