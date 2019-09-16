Трупы могут шевелиться: неожиданное открытие сделано в Австралии

В задачу организации входит изучение посмертного состояния человека. Это важно для медицины, а также для криминалистики: на основе этих данных судмедэксперты узнают, когда произошла смерть.



Обычно скорость разложения тела связывают с температурой окружающей среды, но для Австралии с её уникальным климатом общемировые показатели могут быть неточными. Элисон Уилсон (Alyson Wilson) и её коллеги провели собственные наблюдения.



На протяжении 17 месяцев велись съемки трупа: каждые 30 минут 5 камер делала по одному кадру. Затем материал был объединен в таймлапс-видео. Информация о скорости разложения опубликована в журнале Forensic Science International: Synergy, и, кроме того, ученые рассказали о сенсационном открытии, сделанном благодаря последовательной съемке: оказалось, что мертвое тело двигалось – в частности, труп раскинул руки.