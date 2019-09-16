Трупы могут шевелиться: неожиданное открытие сделано в Австралии
В Сиднее на базе Tехнологического университета работает необычная научная группа: центр тафономических экспериментальных исследований (Australian Facility for Taphonomic Experimental Research / AFTER). Экпсерименты проходят на огороженном участке буша (то есть леса) в пригороде Сиднея. Это местечко ещё называют «Австралийской фермой трупов», но сами учёные это прозвище не любят.
В задачу организации входит изучение посмертного состояния человека. Это важно для медицины, а также для криминалистики: на основе этих данных судмедэксперты узнают, когда произошла смерть.
Обычно скорость разложения тела связывают с температурой окружающей среды, но для Австралии с её уникальным климатом общемировые показатели могут быть неточными. Элисон Уилсон (Alyson Wilson) и её коллеги провели собственные наблюдения.
На протяжении 17 месяцев велись съемки трупа: каждые 30 минут 5 камер делала по одному кадру. Затем материал был объединен в таймлапс-видео. Информация о скорости разложения опубликована в журнале Forensic Science International: Synergy, и, кроме того, ученые рассказали о сенсационном открытии, сделанном благодаря последовательной съемке: оказалось, что мертвое тело двигалось – в частности, труп раскинул руки.
Thank you @UTS_Science https://t.co/VUKUYdCie9— Alyson Wilson (@Alyson007Wilson) September 12, 2019
Учёные не исключали незначительного перемещения отдельных тканей на первых стадиях разложения, но тот факт, что движение не прекращалось на протяжении всего периода наблюдений, стал неожиданностью. Специалисты объясняют это тем, что процесс распада добрался до сухожилий: тело мумифицируется, а связки высыхают.
Ученые планируют провести несколько подобных экспериментов, чтобы собрать больше данных, приведя их к единой системе. Открытие очень поможет судмедэкспертам, которые делают выводы о времени, месте и причине смерти, опираясь во многом на положение тела.
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