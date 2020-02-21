Тутанхамон и тайная комната: новое исследование возможной гробницы Нефертити

Захоронение древнеегипетской царицы Нефертити, до сих пор не найденное археологами, может находиться в гробнице Тутанхамона. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие усыпальницу фараона с помощью георадара и обнаружившие неизвестное прежде пространство за стеной погребальной комнаты.

Команда ученых во главе с бывшим главой министерства по делам древностей Египта Мамдухом Эльдамати обнаружила коридорное пространство высотой около 2,1 метра и длиной 10 метров в нескольких метрах от погребальной комнаты Тутанхамона. Георадар показал, что помещение находится на одной глубине с могилой фараона, поэтому, вероятно, их возвели в одно время. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на результаты еще неопубликованного исследования.