Тутанхамон и тайная комната: новое исследование возможной гробницы Нефертити

Захоронение древнеегипетской царицы Нефертити, до сих пор не найденное археологами, может находиться в гробнице Тутанхамона. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие усыпальницу фараона с помощью георадара и обнаружившие неизвестное прежде пространство за стеной погребальной комнаты.
Команда ученых во главе с бывшим главой министерства по делам древностей Египта Мамдухом Эльдамати обнаружила коридорное пространство высотой около 2,1 метра и длиной 10 метров в нескольких метрах от погребальной комнаты Тутанхамона. Георадар показал, что помещение находится на одной глубине с могилой фараона, поэтому, вероятно, их возвели в одно время. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на результаты еще неопубликованного исследования.
Hidden chamber in King Tut's tomb may conceal lost burial of Nefertiti after all https://t.co/PQI4VN3nIx— The Sun (@TheSun) February 20, 2020
Версия о том, что Тутанхамон и Нефертити были похоронены рядом существует уже давно. Поскольку царица при жизни обладала огромным влиянием, ее местом захоронения должна была стать Долина Царей. Кроме того, гробница Тутанхамона кажется необычайно маленькой для фараона. По мнению археологов, некоторые ее помещения были замурованы, и их до сих пор не удалось открыть. Возможно, в одном из них и находится мумия Нефертити.
Египтолог Рэй Джонсон из Чикагского университета, который не входил в исследовательскую группу, назвал полученные сведения «чрезвычайно волнительными». По его мнению, за северной стеной погребальной камеры Тутанхамона явно что-то есть.
Однако критики сомневаются в достоверности полученных данных. По словам Захи Хавасса, еще одного бывшего министра египетских древностей, технология, которую использовала команда Эльдамати, ненадежна. Кроме того, по словам Хавасса, Эльдамати никогда не делал никаких открытий в Египте.
Существование тайной комнаты также расходится с данными, полученными физиком из Политехнического университета Турина Франко Порчелли, который изучал территорию рядом с захоронением Тутанхамона и в 2018 году пришел к выводу, что рядом с гробницей больше ничего нет.
Нефертити считается главной супругой фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона (Аменхотепа IV, ок. 1351-1334 до н. э.). Время правления Эхнатона и Нефертити, известное как «амарнский период», ознаменовалось религиозной реформой, когда главным божеством провозгласили бога Атона. Роль самой царицы в этом событии остается предметом дискуссии историков.