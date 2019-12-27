У астронавтов обнаружили проблемы со зрением из-за длительного пребывания на МКС

В последние годы медики, работающие с американскими астронавтами, сталкивались с жалобами на помутнение зрения и головные боли. Эти симптомы наблюдались у астронавтов, находившихся на МКС длительное время, и не были выявлены у тех, кто жил в невесомости несколько дней или недель.

Специалисты установили, что после долгого пребывания в космосе менялась толщина сетчатки и структура сосудистой оболочки глаза. Они задались целью воссоздать на Земле условия, с которыми сталкиваются астронавты. Для этого они привлекли добровольцев, которые согласились провести несколько недель, лежа на наклоненной кровати. По замыслу ученых, умеренное длительное повышение внутричерепного давления, испытываемое добровольцами, должно было в целом воссоздать условия нагрузки на глаза аналогичные тем, что переживают астронавты.

Исследование проводилось с 2012 по 2018 год. За это время ученые несколько раз меняли условия эксперимента, пока не достигли оптимальных показателей. В их числе – угол наклона кровати в 6 градусов и повышенное содержание углекислого газа, как на МКС.

В результате было обнаружено, что толщина сетчатки изменилась как у добровольцев на Земле, так и у астронавтов, причем у первых она стала толще, чем у экипажа МКС. При этом структура сосудистой оболочки глаза не поменялась от длительного лежания на Земле, что часто происходит при длительной жизни в космосе. Это позволило предположить, что на структуру оболочки глаза в космосе и на Земле влияют разные факторы.

Ученые надеются, что такого рода исследования и информация помогут им разработать контрмеры для защиты глаз астронавтов в будущем.

Исследование опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.