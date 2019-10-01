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Наука

У берегов Мальорки нашли затонувшее древнеримское судно

01 октября 2019
Затонувшее судно у берегов Майорки
На нем отлично сохранились амфоры и урны.

Судно обнаружил местный житель, который купался со своей женой всего в 50 метрах от пляжа. Он заметил торчащие из песка обломки древесины и урну на глубине нескольких метров. Мужчина сообщил о находке в отдел наследия Мальорки.

Прибывшие на место дайверы обнаружили древнеримское судно размером 10 на 5 метров, которое использовалось для перевозки грузов с аванпоста Римской империи на юге Испании в Рим и обслуживалось командой из пяти или шести моряков. Поскольку остров располагается на прямой по маршруту Малага – Рим, он постоянно использовался в качестве перевалочного пункта.

На борту судна находились около сотни очень хорошо сохранившихся амфор, многие из которых остались закупоренными. Предполагается, что они содержали оливковое масло и вино. Исследователи предполагают, что корабль затонул не в результате шторма, поскольку в этом случае амфоры были бы повреждены.

Сейчас амфоры находятся в специальном бассейне в музее Мальорки. В течение нескольких месяцев воду в бассейне будут постепенно опреснять, чтобы избежать риска повреждения артефактов.

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