У берегов Мальорки нашли затонувшее древнеримское судно

Судно обнаружил местный житель, который купался со своей женой всего в 50 метрах от пляжа. Он заметил торчащие из песка обломки древесины и урну на глубине нескольких метров. Мужчина сообщил о находке в отдел наследия Мальорки.

Прибывшие на место дайверы обнаружили древнеримское судно размером 10 на 5 метров, которое использовалось для перевозки грузов с аванпоста Римской империи на юге Испании в Рим и обслуживалось командой из пяти или шести моряков. Поскольку остров располагается на прямой по маршруту Малага – Рим, он постоянно использовался в качестве перевалочного пункта.