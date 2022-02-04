У десятков жителей Канады диагностировали неизвестное опасное заболевание

Врачи обнаружили сходство новой болезни со 100% летальным «коровьим бешенством».

Загадочная болезнь

Медики зафиксировали в канадской провинции Нью-Брансуик неизвестное неврологическое заболевание, которое все чаще поражает молодых людей. По словам информированного источника издания The Guardian, участившиеся случаи заболевания, впервые выявленного два года назад, вызывают большое беспокойство у врачей.

Неизвестное науке заболевание проявляется в быстром снижении когнитивных функций — к примеру, в ухудшении функций памяти. Также для болезни характерны спазмы мышц, снижение веса, нарушение работы вестибулярного аппарата и боль в конечностях. Наконец, пациенты периодически наблюдают галлюцинации.

По мнению врачей, появившееся в провинции Нью-Брансуик заболевание чем-то схоже с опасной болезнью Кройцфельдта-Якоба (БКЯ), которую также называют «коровьим бешенством». Это редкое дегенеративное заболевание головного мозга, способное поразить человека любого пола, расы, национальности и возраста.

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БКЯ может возникнуть по разным причинам: из-за наследственного фактора, спонтанно или же при заражении прионами (инфекционными патогенами) — например, после приема инфицированной говядины. По мере развития болезни меняется личность человека: он утрачивает интерес к хобби, у него быстро прогрессирует деменция, нарушается речь и согласованность в движениях, появляются зрительные галлюцинации и эпилептические припадки. БКЯ может развиваться до двух лет, а смерть от нее наступает в 100% случаев.

Что касается новой болезни, появившейся в Канаде, то уже зафиксировано 48 заболевших ей. При этом восемь пациентов, у которых врачи подозревали это заболевание, скончались. Канадские ученые полагают, что реальное число заболевших может быть выше.

Найти возбудитель

Как считает вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и руководитель научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анна Демина, новое заболевание вполне может быть вызвано бактериями, вирусами или паразитами. Так или иначе, оно уже расследуется учеными, которые «обладают всеми навыками, чтобы найти возбудителя».

Анна Демина вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «В первую очередь, это может быть известный возбудитель — что-то подобное вызывает клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Канада находится рядом с США, где он распространен. Это может быть и вирус, например, Повассан, который похож на наш клещевой энцефалит. Обе инфекции переносятся клещами, возможно, что люди в этой местности с ними контактировали и в итоге заболели. Как в 70-х годах ученые открыли болезнь Лайма — так и сейчас они должны найти этиологический фактор. Этим должна заниматься команда эпидемиологов, вирусологов и инфекционистов».

По ее словам, экспертам предстоит тщательно собрать анамнез людей и найти у них что-то общее: прогулки на природе, укусы клещей, употребление какой-то особенной пищи или недавнее перенесение инфекционного заболевания — например, коронавируса. Пока нельзя исключать, что ухудшение самочувствия может быть его последствием.

«Если бы я работала там как ученый, то собрала бы у больных все возможные пробы: кровь, мочу, кал, слюну, у кого-то спинномозговую жидкость, потому что есть и неврологические проблемы. А затем исследовала на все возможные вирусы и бактерии, особенно те, которые поражают ЦНС. Сейчас мы обладаем широкой диагностикой и можем чисто теоретически выделить возбудитель. Для этого нужно сделать анализ собранного материала, и посмотреть, что из него выделится», — говорит Анна Демина.

Особенности местности

Поскольку вспышка заболевания локальна, ученым не помешало бы присмотреться к самой территории и понять, что в ней особенного, говорит наша собеседница. Если исключить инфекционную природу заболевания, можно исследовать выброс токсинов в окружающую среду. Возможно, там находится какое-то предприятие или радиационная точка.

«Пока для постановки диагноза не хватает эпидемиологического анамнеза: болеют ли члены одной семьи, что предшествовало случаям заболевания, почему они начались в последние два года — может быть, это связано с коронавирусом или вакцинацией», – считает Анна Демина.

Анна Демина вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «Также нужно смотреть, находятся ли в этом месте химические или радиационные предприятия, откуда могут идти токсические выбросы, и изучать особенности питания этих людей. Может быть, они ели мясо диких животных, например, медведей, и у них начинается трихинеллез. В любом случае, чтобы понять, какой именно диагноз у людей, ученым стоит провести серьезную работу — и они с ней справятся. Не думаю, что вспышка болезни распространится за пределы страны, это больше похоже на местную историю».

По данным The Guardian, канадские чиновники, расследовавшие случаи неизвестной болезни, предполагали, что она могла появиться вследствие экологического фактора. Причины ее появления, в частности, искали в водорослях, токсичных моллюсках и глифосате — гербициде, при помощи которого в сельском хозяйстве борются с сорняками.

Однако пока ни одна из версий не подтвердилась и люди, страдающие от загадочных симптомов, до сих пор не знают, что именно с ними происходит.