У млекопитающих обнаружили гены регенерации глаз

Повреждение сетчатки глаза является основной причиной слепоты у людей, от которой страдают миллионы людей во всем мире. К сожалению, сетчатка — одна из немногих тканей, которые человечество не может вырастить.
В отличие от нас, другие животные, такие как лучепёрая рыба данио (Danio), способны регенерировать эту ткань, столь важную для нашего зрения. Мы разделяем 70% наших генов с данио, и недавно ученые обнаружили, что среди общих генов есть те, которые наделяют рыбок способностью отращивать сетчатку.
«Регенерация, кажется, является статусом по умолчанию, и потеря этой способности произошла в нескольких точках эволюционного дерева», — Сет Блэкшоу, нейробиолог из Университета Джона Хопкинса.
Сетчатка — это часть наших глаз, которая реагирует на свет. Он содержит светочувствительные палочки и колбочки, а также нейроны и синапсы, которые передают полученную световую информацию в наш мозг. Во время развития сетчатка формируется из растущего мозга, так что на самом деле это ткань мозга, которая оказывается в задней части наших глаз, составляя часть нашей центральной нервной системы.
Клетки Мюллера также являются частью сетчатки — они поддерживают нейроны сетчатки: убирают нейротрансмиттеры и прочую некротическую ткань, хранят важные молекулы, обеспечивают физическую поддержку и при необходимости обращаются за помощью к иммунной системе.
У некоторых рыб и рептилий эти глиальные клетки также регенерируют нейроны, трансформируясь в клетки, которые затем могут делиться на нейроны сетчатки, включая даже фоторецепторы, такие как палочки и колбочки. Но не у млекопитающих.
Изучая гены в глиальных клетках Мюллера у рыбок данио, цыплят и мышей, нейробиолог Тхань Хоанг из Университета Джона Хопкинса и его коллеги наблюдали, как эти клетки реагируют на травмы у этих трех видов.
Затем сеть, подавляющая эти гены, сработала только у их мышей, не давая им трансформироваться в клетки, производящие другие виды клеток сетчатки. Исследователи также заметили, что после повреждения сетчатки у всех трех видов глиальные клетки перестали вырабатывать ядерный фактор I (NFI), белок, который мешает клетке получать доступ к битам ДНК, по сути отключая гены.
Но у мышей эта молекула довольно скоро снова начала появляться. Итак, команда остановила клетки глии Мюллера, продуцирующие NFI, и клетки начали производить нейроны сетчатки у взрослых мышей после травмы.
Команда подозревает, что потеря этой способности может быть связана с компромиссом между регенерацией клеток центральной нервной системы и сопротивлением паразитам. Глия помогает ограничить распространение инфекций, и если они превращаются в клетки, продуцирующие нейроны, они не могут этого сделать.
Предыдущее исследование показало, что сигналы, которые вызывают воспаление для предотвращения инфекций, также не позволяют клеткам глии превращаться в продуцентов нейронов, что подтверждает эту идею.
«Мы знаем, что определенные вирусы, бактерии и даже паразиты могут заразить мозг. Если позволить инфицированным клеткам мозга расти и распространять инфекцию по нервной системе, это может иметь катастрофические последствия», — говорит Блэкшоу.
Команда предупреждает, что мы все еще очень далеки от выращивания замещающей сетчатки у реальных людей — это очень сложная система, в которой задействовано множество независимых механизмов, которые требуют дальнейшего изучения. Но понимание этих путей может однажды позволить ученым помочь нам лучше восстанавливать поврежденное зрение.
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