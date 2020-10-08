У млекопитающих обнаружили гены регенерации глаз

Повреждение сетчатки глаза является основной причиной слепоты у людей, от которой страдают миллионы людей во всем мире. К сожалению, сетчатка — одна из немногих тканей, которые человечество не может вырастить.

В отличие от нас, другие животные, такие как лучепёрая рыба данио (Danio), способны регенерировать эту ткань, столь важную для нашего зрения. Мы разделяем 70% наших генов с данио, и недавно ученые обнаружили, что среди общих генов есть те, которые наделяют рыбок способностью отращивать сетчатку.

«Регенерация, кажется, является статусом по умолчанию, и потеря этой способности произошла в нескольких точках эволюционного дерева», — Сет Блэкшоу, нейробиолог из Университета Джона Хопкинса.

Сетчатка — это часть наших глаз, которая реагирует на свет. Он содержит светочувствительные палочки и колбочки, а также нейроны и синапсы, которые передают полученную световую информацию в наш мозг. Во время развития сетчатка формируется из растущего мозга, так что на самом деле это ткань мозга, которая оказывается в задней части наших глаз, составляя часть нашей центральной нервной системы.

Клетки Мюллера также являются частью сетчатки — они поддерживают нейроны сетчатки: убирают нейротрансмиттеры и прочую некротическую ткань, хранят важные молекулы, обеспечивают физическую поддержку и при необходимости обращаются за помощью к иммунной системе.

У некоторых рыб и рептилий эти глиальные клетки также регенерируют нейроны, трансформируясь в клетки, которые затем могут делиться на нейроны сетчатки, включая даже фоторецепторы, такие как палочки и колбочки. Но не у млекопитающих.

Изучая гены в глиальных клетках Мюллера у рыбок данио, цыплят и мышей, нейробиолог Тхань Хоанг из Университета Джона Хопкинса и его коллеги наблюдали, как эти клетки реагируют на травмы у этих трех видов.