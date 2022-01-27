У нее лапки: ученые отрастили лягушке ампутированную конечность

Успешные эксперименты по регенерации приближают науку к возможности помогать таким же образом и человеку. Специалисты из Университета Тафтса на протяжении нескольких лет работают с гладкими шпорцевыми лягушками (Xenopus laevis). Им уже удалось научить их возвращать утраченные конечности.

Для головастиков и самых юных представителей этого вида задача является легкой, но взрослые особи шпорцевых лягушек эту способность утрачивают. Подопытными животными стали 115 половозрелых самок X. laevis размером от 5 до 6,25 см, которым ампутировали одну лапку. Их на некоторое время поместили в емкости с антибиотиком, что позволило безболезненно пережить последующую процедуру ампутации и исключить заражение.

Затем земноводные были разделены на три группы. В центре исследования были лягушки, получившие на место ампутированной лапки колпачки-биореакторы из силикона и паутинного шелка. Внутри находился гидрогель, над формулой которого биоинженеры работают уже несколько лет. Это своеобразный коктейль из сигнальных белков, которые воздействуют на генетический код и активируют утраченные механизмы регенерации. Кроме того, препарат не позволяет фиброзной ткани затянуть рану.