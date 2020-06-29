У обезьян обнаружили признаки понимания рекурсии

По словам Ферриньо, большая сложность изучения обезьянами рекурсивных последовательностей по сравнению с людьми соответствует сценарию, в котором «эта способность является эволюционно древней и могла стать предшественником развития человеческой грамматики».

Участники исследования получили задание расположить два набора символов в рекурсивных шаблонах. Каждый обучающий набор состоял из четырех скобок — например, { } [] — каждая скобка была показана в случайных местах на экране компьютера или на карточках, размещенных на столе. Цель состояла в том, чтобы научиться касаться четырех скобок в рекурсивной последовательности с парами связанных форм в центре и на концах. На выходе последовательность должна была иметь такую форму — {[]}.

Затем исследователи проверили, смогут ли люди и обезьяны без дополнительного обучения организовывать новые наборы скобок, такие как () [], в рекурсивном порядке.

В отличие от рекурсивных фраз в языках, которые по смыслу связаны друг с другом, пары внутренних и внешних скобок в задании являются произвольными символами, отмечают участники исследования Клаудия Маннель и Эмилиано Заккарелла. Участники могут правильно расположить новые скобки, не задумываясь о рекурсии. Возможно, предметы располагались симметричным, визуально приятным образом в соответствии с тем, что участники помнили из предыдущих испытаний.

Исследователи отмечают, что макаки-резусы в целом справились с заданием хуже людей, что напоминает о том, что эти обезьяны не могут отследить столько же информации, сколько может человек.

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