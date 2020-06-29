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Наука

У обезьян обнаружили признаки понимания рекурсии

Михаил Сысоев
29 июня 2020
Макака-резус
Фото: publicdomainpictures.net
Возможно, это не исключительная способность человека.

Согласно новому исследованию ученых из Гарвардского университета, способность ментально соединять воедино связанные предметы, часто упоминаемая как отличительный признак человеческого языка, может иметь глубокие корни в эволюции приматов.

В лабораторных экспериментах обезьяны продемонстрировали способность сродни встраиванию фраз в другие фразы. Многие лингвисты считают это умение, известное как рекурсия, фундаментальным для грамматики и, таким образом, свойственным людям.

«Эта работа показывает, что способность представлять рекурсивные последовательности присутствует у животного, которое никогда не будет изучать язык», — Стивен Ферриньо, ведущий автор исследования.

В лингвистике рекурсией называют способность языка порождать вложенные предложения и конструкции. Рекурсия позволяет реконструировать такое предложение: «Эта пандемия ужасна» в «Эта пандемия, которая вынудила так много людей остаться без работы, ужасна, не говоря уже о риске для здоровья».

Ферриньо и его коллеги протестировали рекурсию у обезьян и у людей. Десять взрослых американцев распознали рекурсивные последовательности символов в невербальном задании и быстро применили эти знания к новым последовательностям предметов. В меньшей, но все же в значительной степени, так же поступили 50 дошкольников США и 37 взрослых жителей деревни Цимане из Боливии, которые не умели читать.

Эти результаты подразумевают, что способность понимать рекурсию должна появиться на ранних этапах жизни людей и не требует формального образования. Трем макакам-резусам не хватало человеческой легкости в выполнении этой задачи. По словам группы Ферриньо, лишь после получения дополнительной подготовки две обезьяны показали рекурсивное обучение.

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Stephen Ferrigno

По словам Ферриньо, большая сложность изучения обезьянами рекурсивных последовательностей по сравнению с людьми соответствует сценарию, в котором «эта способность является эволюционно древней и могла стать предшественником развития человеческой грамматики».

Участники исследования получили задание расположить два набора символов в рекурсивных шаблонах. Каждый обучающий набор состоял из четырех скобок — например, { } [] — каждая скобка была показана в случайных местах на экране компьютера или на карточках, размещенных на столе. Цель состояла в том, чтобы научиться касаться четырех скобок в рекурсивной последовательности с парами связанных форм в центре и на концах. На выходе последовательность должна была иметь такую форму — {[]}.

Затем исследователи проверили, смогут ли люди и обезьяны без дополнительного обучения организовывать новые наборы скобок, такие как () [], в рекурсивном порядке.

В отличие от рекурсивных фраз в языках, которые по смыслу связаны друг с другом, пары внутренних и внешних скобок в задании являются произвольными символами, отмечают участники исследования Клаудия Маннель и Эмилиано Заккарелла. Участники могут правильно расположить новые скобки, не задумываясь о рекурсии. Возможно, предметы располагались симметричным, визуально приятным образом в соответствии с тем, что участники помнили из предыдущих испытаний.

Исследователи отмечают, что макаки-резусы в целом справились с заданием хуже людей, что напоминает о том, что эти обезьяны не могут отследить столько же информации, сколько может человек.

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