У обезьян обнаружили признаки понимания рекурсии

Согласно новому исследованию ученых из Гарвардского университета, способность ментально соединять воедино связанные предметы, часто упоминаемая как отличительный признак человеческого языка, может иметь глубокие корни в эволюции приматов.
В лабораторных экспериментах обезьяны продемонстрировали способность сродни встраиванию фраз в другие фразы. Многие лингвисты считают это умение, известное как рекурсия, фундаментальным для грамматики и, таким образом, свойственным людям.
В лингвистике рекурсией называют способность языка порождать вложенные предложения и конструкции. Рекурсия позволяет реконструировать такое предложение: «Эта пандемия ужасна» в «Эта пандемия, которая вынудила так много людей остаться без работы, ужасна, не говоря уже о риске для здоровья».
Ферриньо и его коллеги протестировали рекурсию у обезьян и у людей. Десять взрослых американцев распознали рекурсивные последовательности символов в невербальном задании и быстро применили эти знания к новым последовательностям предметов. В меньшей, но все же в значительной степени, так же поступили 50 дошкольников США и 37 взрослых жителей деревни Цимане из Боливии, которые не умели читать.
Эти результаты подразумевают, что способность понимать рекурсию должна появиться на ранних этапах жизни людей и не требует формального образования. Трем макакам-резусам не хватало человеческой легкости в выполнении этой задачи. По словам группы Ферриньо, лишь после получения дополнительной подготовки две обезьяны показали рекурсивное обучение.
По словам Ферриньо, большая сложность изучения обезьянами рекурсивных последовательностей по сравнению с людьми соответствует сценарию, в котором «эта способность является эволюционно древней и могла стать предшественником развития человеческой грамматики».
Участники исследования получили задание расположить два набора символов в рекурсивных шаблонах. Каждый обучающий набор состоял из четырех скобок — например, { } [] — каждая скобка была показана в случайных местах на экране компьютера или на карточках, размещенных на столе. Цель состояла в том, чтобы научиться касаться четырех скобок в рекурсивной последовательности с парами связанных форм в центре и на концах. На выходе последовательность должна была иметь такую форму — {[]}.
Затем исследователи проверили, смогут ли люди и обезьяны без дополнительного обучения организовывать новые наборы скобок, такие как () [], в рекурсивном порядке.
В отличие от рекурсивных фраз в языках, которые по смыслу связаны друг с другом, пары внутренних и внешних скобок в задании являются произвольными символами, отмечают участники исследования Клаудия Маннель и Эмилиано Заккарелла. Участники могут правильно расположить новые скобки, не задумываясь о рекурсии. Возможно, предметы располагались симметричным, визуально приятным образом в соответствии с тем, что участники помнили из предыдущих испытаний.
Исследователи отмечают, что макаки-резусы в целом справились с заданием хуже людей, что напоминает о том, что эти обезьяны не могут отследить столько же информации, сколько может человек.
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