У побережья Гавайев нашли огромный подземный резервуар пресной воды

Большая часть пресной воды Гавайев извлекается из водоносных слоев, слоев водопроницаемых пород или отложений. Когда идет дождь, он просачивается через верхний слой почвы и вулканические породы под ним, в конечном итоге достигая глубоких водоносных резервуаров.

Недавние исследования показали, что в этих водоносных горизонтах гораздо меньше воды, чем должно быть. Выяснилось, что значительное количество богатых питательными веществами грунтовых вод просачивается в океан, а изотопный анализ показал, что существует огромное несоответствие между тем, сколько воды попадает в водоносные горизонты и сколько в них удерживается.

Чтобы разобраться в этом несоответствии, Аттиас и его команда обратились к электромагнитной визуализации. Они использовали проводящие свойства соленой и пресной воды. Пресная вода вовсе не обладает высокой проводимостью, тогда как по способности проводить электрический ток во внешнем электрическом поле морскую воду можно отнести к слабо концентрированным электролитам.

Команда отправилась на лодке вдоль береговой линии, захватив с собой систему, которая распространяла электромагнитное поле через воду, покрывая территорию длиной 40 километров и шириной 4 километра, создавая след непрерывных электромагнитных данных. Эти данные выявили области с более высокой и низкой проводимостью вдоль береговой линии, что позволило команде составить карту оттоков пресной воды и связанных с ними резервуаров.