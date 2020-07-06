У скрытных червяг обнаружили необычные ядовитые железы

«Во время исследования слизистых желез кольчатой червяги я наткнулся на ранее не описанный набор желез, расположенный близко к зубам животных», — говорит ведущий автор исследования, доктор Педро Луис Майло-Фонтана из бразильского Института Бутантан. В ходе исследования ученые проанализировали строение головы (в особенности ротовой полости) кольчатой червяги и обнаружили там серию небольших заполненных жидкостью желез в верхней и нижней челюсти с длинными протоками, которые открывались у основания каждого зуба.

В коже червяг есть железы, которые выделяют слизь, однако эти не имели с ними ничего общего. Железы, которые обнаружили ученые, развивались из зубной пластинки, из которой появляются зубы у вылупившихся червяг. Такое же происхождение (его называют эмбриологическим) имеют ядовитые железы рептилий, например, змей. Это первый раз, когда железы такого типа были обнаружены у амфибий.

Ученые считают, что кольчатые червяги могут использовать выделения из этих змееподобных ротовых желез, чтобы успешно охотиться на добычу — насекомых, других беспозвоночных, а также некоторых земноводных. Так как у слеповатых червяг нет конечностей, рот — единственный инструмент, на который они полагаются во время охоты.

«Мы полагаем, что они активируют свои ротовые железы в тот момент, когда кусают свою жертву, и пускают в действие специальные биомолекулы в составе секрета из этих желез», — пишут ученые в своей работе.