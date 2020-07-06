У скрытных червяг обнаружили необычные ядовитые железы
Встретив червягу (что само по себе большая редкость), вы, в зависимости от своей впечатлительности, увидите в ней либо странную змею, либо не менее странного червяка. Но ни тем, ни другим она не является. Червяги (Gymnophiona) — это отряд безногих земноводных, живущих себе под землей (в верхних слоях почвы или листовой подстилке) или в воде. Они передвигаются, прорывая себе подземные туннели и ориентируясь в них наощупь, а также с помощью особенного секрета — выделяемой ими слизи. Червяги почти слепы (их глаза покрыты тонкой кожей, поэтому они могут лишь различать свет от тьмы). Живут они в некоторых тропических районах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Все эти факторы (скрытность, не очень широкий ареал, сложность обнаружения) оправдывают то, что о загадочных червягах известно так мало.
Команда ученых решила поближе изучить загадочных амфибий и пригляделись к кольчатой червяге, представительнице семейства Siphonopidae. И обнаружили у не (и некоторых других схожих видов безногих земноводных) ядовитые зубы! Статья с результатами исследования опубликована в журнале iScience.
«Во время исследования слизистых желез кольчатой червяги я наткнулся на ранее не описанный набор желез, расположенный близко к зубам животных», — говорит ведущий автор исследования, доктор Педро Луис Майло-Фонтана из бразильского Института Бутантан. В ходе исследования ученые проанализировали строение головы (в особенности ротовой полости) кольчатой червяги и обнаружили там серию небольших заполненных жидкостью желез в верхней и нижней челюсти с длинными протоками, которые открывались у основания каждого зуба.
В коже червяг есть железы, которые выделяют слизь, однако эти не имели с ними ничего общего. Железы, которые обнаружили ученые, развивались из зубной пластинки, из которой появляются зубы у вылупившихся червяг. Такое же происхождение (его называют эмбриологическим) имеют ядовитые железы рептилий, например, змей. Это первый раз, когда железы такого типа были обнаружены у амфибий.
Ученые считают, что кольчатые червяги могут использовать выделения из этих змееподобных ротовых желез, чтобы успешно охотиться на добычу — насекомых, других беспозвоночных, а также некоторых земноводных. Так как у слеповатых червяг нет конечностей, рот — единственный инструмент, на который они полагаются во время охоты.
«Мы полагаем, что они активируют свои ротовые железы в тот момент, когда кусают свою жертву, и пускают в действие специальные биомолекулы в составе секрета из этих желез», — пишут ученые в своей работе.
В предварительном химическом анализе секрета ротовой железы кольчатой червяги авторы обнаружили высокую активность фосфолипазы А2, группы ферментов, которая присутствует в токсинах ядовитых животных. Подтвердили это и эксперименты в лабораторных условиях: перед тем, как укусить добычу, зубы амфибии покрывались секретом из обнаруженных ротовых желез, который равномерно распространялся по зубам червяги.
«Фосфолипаза А2 редко встречается у неядовитых видов, но мы находим его в яде пчел, ос и многих видов рептилий», — сказал доктор Майло-Фонтана. Фактически, биологическая активность фосфолипазы А2, обнаруженная у этого вида червяг, была выше, чем у некоторых гремучих змей. В отличие от змей, у которых мало желез с большим количеством яда, укольчатых червяг, напротив, — много маленьких желез с небольшим количеством жидкости. Тем не менее, необходим дополнительный биохимический анализ состава яда для подтверждения ядовитости железистых клеток (и опасности этого яда для людей).
Если будущая работа может подтвердить, что секрет действительно ядовит, открытие может указывать на раннюю эволюцию ядовитых желез у червяг, которые в таком случае могут считаться одними из первых наземных животных, использующих яд для охоты.
«Возможно, червяги представляют собой более примитивную форму эволюции ядовитых желез. Змеи появились в меловом периоде, около 100 миллионов лет назад, но червяги намного старше этих рептилий, им примерно 250 миллионов лет», — отмечают герпетологи.
Необычно также и то, что земноводные (лягушки и тритоны) очень редко используют свои ядовитые железы для охоты — они всегда призваны защитить животное от хищника. Именно поэтому у амфибий ранее не находилось ядовитых желез, которые могут выделять яд при укусе. Так что червяги отличились и здесь.
Посмотрите на яйца, которые откладывает червяга (довольно красивые, между прочим!).