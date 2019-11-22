У жителя Техаса обнаружили «глаз Саурона»

К врачам в Техасе обратился 44-летний мужчина, переехавший на новое место и решивший встать на учет у офтальмолога. У него ранее было диагностировано повышенное внутриглазное давление, а семейным заболеванием была глаукома.
Несмотря на регулярный прием лекарств, давление в глазных яблоках пациента оставалось выше нормы. Более того, во время обследования с использованием яркого света и микроскопа врач нашел редкий феномен – «трансиллюминацию радужной оболочки» (синдром дисперсии пигмента, или пигментную глаукому).
Pigment dispersion syndrome assoc w/ intrascleral haptic fixated IOL and floppy iris. Iris transillumination defects align w/ IOL and 2-3+ pigmented cells are seen. #ophthalmology #Yamane @NaveenKRaoMD pic.twitter.com/hbuUj6HR27— Matthew Feng, MD (@iDrFeng) January 23, 2019
При этом состоянии пигмент стирается с задней поверхности радужной оболочки, его чешуйки забивают дренажную систему глаза, что приводит к увеличению глазного давления а затем и к развитию пигментной глаукомы. При врачебном осмотре можно увидеть, как отраженный свет сияет сквозь радужную оболочку или цветную часть обоих глаз.
OSSA Adviser: In Pigment Dispersion Syndrome (PDS) it is possible to see transillumination defects in the iris. pic.twitter.com/QtLkWMHB7J— Ophthalmic Seminars (@ophthsem) July 18, 2014
Это заболевание иногда диагностируется у мужчин в возрасте от 20 до 30 лет и может передаваться по наследству. Пациент прошел лазерную терапию, которая помогла открыть засоренные дренажные каналы глаза: она поспособствовала вытеканию жидкости из глаза и снизила внутриглазное давление. Тем не менее препараты от глаукомы ему придется принимать пожизненно.