У жителя Техаса обнаружили «глаз Саурона»

К врачам в Техасе обратился 44-летний мужчина, переехавший на новое место и решивший встать на учет у офтальмолога. У него ранее было диагностировано повышенное внутриглазное давление, а семейным заболеванием была глаукома.

Несмотря на регулярный прием лекарств, давление в глазных яблоках пациента оставалось выше нормы. Более того, во время обследования с использованием яркого света и микроскопа врач нашел редкий феномен – «трансиллюминацию радужной оболочки» (синдром дисперсии пигмента, или пигментную глаукому).