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Наука

У жителя Техаса обнаружили «глаз Саурона»

Анастасия Баринова
22 ноября 2019
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Фото: University of Texas Medical Branch
Редкое заболевание называется синдром дисперсии пигмента.

К врачам в Техасе обратился 44-летний мужчина, переехавший на новое место и решивший встать на учет у офтальмолога. У него ранее было диагностировано повышенное внутриглазное давление, а семейным заболеванием была глаукома.

Несмотря на регулярный прием лекарств, давление в глазных яблоках пациента оставалось выше нормы. Более того, во время обследования с использованием яркого света и микроскопа врач нашел редкий феномен – «трансиллюминацию радужной оболочки» (синдром дисперсии пигмента, или пигментную глаукому).

При этом состоянии пигмент стирается с задней поверхности радужной оболочки, его чешуйки забивают дренажную систему глаза, что приводит к увеличению глазного давления а затем и к развитию пигментной глаукомы. При врачебном осмотре можно увидеть, как отраженный свет сияет сквозь радужную оболочку или цветную часть обоих глаз.

Это заболевание иногда диагностируется у мужчин в возрасте от 20 до 30 лет и может передаваться по наследству. Пациент прошел лазерную терапию, которая помогла открыть засоренные дренажные каналы глаза: она поспособствовала вытеканию жидкости из глаза и снизила внутриглазное давление. Тем не менее препараты от глаукомы ему придется принимать пожизненно.