Ученые объяснили «визуальную ошибку» на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

На картине великого живописца эпохи Возрождения «Спаситель мира» изображен Иисус Христос с прозрачным шаром, символизирующим мироздание. Искусствоведы долгое время спорили о том, почему шар на изображении не искажает пространство вокруг себя, как это можно ожидать от стеклянной сферы. Эта деталь оставалось загадкой, поскольку известно, что Леонардо да Винчи занимался изучением оптики и либо допустил оплошность (что вряд ли), либо изобразил шар так намеренно.

Для ответа на этот вопрос ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины и выяснили, что изображение шара вполне может быть реалистичным. Исследователи изучили, как свет будет преломляться через различные виды аналогичных шаров. После анализа ученые выдвинули версию, что на картине изображена не сплошная, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметра с толщиной стекла не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа. При таких условиях минимальное искажение изображение позади шара становится объяснимым.