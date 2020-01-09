Ученые объяснили «визуальную ошибку» на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

На картине великого живописца эпохи Возрождения «Спаситель мира» изображен Иисус Христос с прозрачным шаром, символизирующим мироздание. Искусствоведы долгое время спорили о том, почему шар на изображении не искажает пространство вокруг себя, как это можно ожидать от стеклянной сферы. Эта деталь оставалось загадкой, поскольку известно, что Леонардо да Винчи занимался изучением оптики и либо допустил оплошность (что вряд ли), либо изобразил шар так намеренно.
Для ответа на этот вопрос ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины и выяснили, что изображение шара вполне может быть реалистичным. Исследователи изучили, как свет будет преломляться через различные виды аналогичных шаров. После анализа ученые выдвинули версию, что на картине изображена не сплошная, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметра с толщиной стекла не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа. При таких условиях минимальное искажение изображение позади шара становится объяснимым.
Картина «Спаситель мира» долгое время считалась утраченной. В 2011 году отреставрированная версия полотна из коллекции баронета Кука была представлена на выставке произведений Леонардо в Лондонской национальной галерее как сильно испорченный оригинал Леонардо, законченный, возможно, кем-то из его мастерской.
В ноябре 2017 года она была продана на аукционе «Кристис» (Christie's) за 450 миллионов долларов, став самым дорогим произведением искусства в истории. По информации мировых СМИ, покупателем стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.