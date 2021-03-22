Ученые 50 лет назад предсказали существование неуловимой частицы. Теперь ее наконец нашли

Ученые празднуют долгожданное открытие оддерона — странного явления, которое возникает, когда протоны сталкиваются при высоких энергиях, например, внутри ускорителей частиц. Хотя существование оддерона было впервые предсказано в начале 1970-х годов, только недавно физики наконец собрали данные, чтобы подтвердить открытие.

В отличие от знаменитого бозона Хиггса, который был официально открыт в 2012 году, оддерон – не совсем частица. Это название соединения из трех глюонов, которым обмениваются протоны (или протон и его двойник из антивещества, антипротон), когда они сильно сталкиваются, но не разрушаются при этом.

Глюоны — это субатомные частицы, которые «склеивают» вместе другие частицы, называемые кварками. В свою очередь, кварки — это крошечные частицы, из которых состоят более крупные частицы, такие как протоны и нейтроны, которые образуют атомы.

Ученые шутят, что глюоны не любят оставаться в одиночестве. Четное количество глюонов образуют померон, а нечетное — оддерон. Оддерон по загадочным причинам образуется очень редко, и хотя намеки на него появлялись на протяжении десятилетий, доказательства никогда не были достаточно убедительными, чтобы утверждать, что он точно существует.