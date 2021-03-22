Ученые 50 лет назад предсказали существование неуловимой частицы. Теперь ее наконец нашли

Ученые празднуют долгожданное открытие оддерона — странного явления, которое возникает, когда протоны сталкиваются при высоких энергиях, например, внутри ускорителей частиц. Хотя существование оддерона было впервые предсказано в начале 1970-х годов, только недавно физики наконец собрали данные, чтобы подтвердить открытие.
В отличие от знаменитого бозона Хиггса, который был официально открыт в 2012 году, оддерон – не совсем частица. Это название соединения из трех глюонов, которым обмениваются протоны (или протон и его двойник из антивещества, антипротон), когда они сильно сталкиваются, но не разрушаются при этом.
Глюоны — это субатомные частицы, которые «склеивают» вместе другие частицы, называемые кварками. В свою очередь, кварки — это крошечные частицы, из которых состоят более крупные частицы, такие как протоны и нейтроны, которые образуют атомы.
Ученые шутят, что глюоны не любят оставаться в одиночестве. Четное количество глюонов образуют померон, а нечетное — оддерон. Оддерон по загадочным причинам образуется очень редко, и хотя намеки на него появлялись на протяжении десятилетий, доказательства никогда не были достаточно убедительными, чтобы утверждать, что он точно существует.
Но общепринятая теория квантовой физики гласит, что оддероны должны существовать, поэтому ученые продолжали охоту на них. Если бы в результате многолетних исследований доказательств существования оддерона так и не нашлось, всем исследователям пришлось бы сделать много шагов назад и выдвинуть новую теорию того, как устроена Вселенная.
Исследование включало тщательное сравнение наборов данных: один был получен десять лет назад в ходе ныне закрытого эксперимента DØ в Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми («Фермилаб») в Иллинойсе, а другие были взяты в 2015, 2019 и 2020 годах в результате эксперимента TOTEM на Большом адронном коллайдере.
По словам Ковчегова, это новое исследование «кажется первым убедительным экспериментальным доказательством существования оддерона». Однако ученый настаивает, чтобы большее количество экспериментов подтвердили открытие.
Он отмечает, что будущий электронно-ионный коллайдер, который будет построен в Нью-Йорке и откроется в начале 2030-х годов, может ответить на текущие вопросы об оддероне.