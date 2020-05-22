Ученые измерили громкость почесываний лангустов

Обыкновенные лангусты (Palinurus elephas) признаны Международным союзом по сохранению животных уязвимым видом: хотя эти ракообразные широко распространены в восточной Атлантике от юго-западной Норвегии до Марокко и обитают также в Средиземном море, их вылов ограничен во многих странах, или же запрет на ловлю входит в силу во время сезона размножения (что, конечно же, не останавливает браконьеров). От омаров лангусты отличаются отсутствием клешней и многочисленными шипами, покрывающими их тело.

Находясь в воде, лангусты способны издавать акустические сигналы: для этого они трут своими антеннами хитиновый вырост на голове чуть ниже их глаз. Команда исследователей из Европейского института морских исследований (Франция) во главе с Жюльеном Боннелем (Julien Bonnel) из Института океанографии в Вудс-Холе собиралась создать устройство подводной записи, которое могло бы фиксировать акустические сигналы разных беспозвоночных морских обитателей и неожиданно выяснила, что эти звуки являются необычно громкими.



«Раньше мы почти ничего не знали о том, как далеко распространяются звуки, которые издают различные морские беспозвоночные. Мы заполнили этот пробел, обнаружив, что обыкновенные лангусты могут издавать щелчки, которые их сородичи и другие обитатели морей будут слышать на расстоянии в сотни метров», – пишут исследователи. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.