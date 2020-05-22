Ученые измерили громкость почесываний лангустов

Обыкновенные лангусты (Palinurus elephas) признаны Международным союзом по сохранению животных уязвимым видом: хотя эти ракообразные широко распространены в восточной Атлантике от юго-западной Норвегии до Марокко и обитают также в Средиземном море, их вылов ограничен во многих странах, или же запрет на ловлю входит в силу во время сезона размножения (что, конечно же, не останавливает браконьеров). От омаров лангусты отличаются отсутствием клешней и многочисленными шипами, покрывающими их тело.
Находясь в воде, лангусты способны издавать акустические сигналы: для этого они трут своими антеннами хитиновый вырост на голове чуть ниже их глаз. Команда исследователей из Европейского института морских исследований (Франция) во главе с Жюльеном Боннелем (Julien Bonnel) из Института океанографии в Вудс-Холе собиралась создать устройство подводной записи, которое могло бы фиксировать акустические сигналы разных беспозвоночных морских обитателей и неожиданно выяснила, что эти звуки являются необычно громкими.
«Раньше мы почти ничего не знали о том, как далеко распространяются звуки, которые издают различные морские беспозвоночные. Мы заполнили этот пробел, обнаружив, что обыкновенные лангусты могут издавать щелчки, которые их сородичи и другие обитатели морей будут слышать на расстоянии в сотни метров», – пишут исследователи. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Громкость «почесываний» лангустов замеряли с помощью широкополосных гидрофонов. Сперва ракообразных отловили, измерили в лаборатории (размеры особи существенно влияют на громкость звука), а затем вернули в место вылова — залив у побережья французского Бреста. После под водой установили гидрофоны на расстоянии 0,5, 1, 5, 10, 15, 20, 50 и 100 метров от животных.
Во время измерений дайверы брали в руки по одному лангусту (это провоцирует их активнее тереться антеннами), задерживали дыхание, чтобы не создавать помех на записи, и ждали. По записям, полученным с разных гидрофонов, ученые анализировали затухание звуков лангустов с увеличением расстояния. Учитывая высокий уровень фонового шума в заливе, небольших европейских лангустов было слышно всего лишь в пяти метрах от их местонахождения. А вот звуки антенн наиболее крупных беспозвоночных были различимы даже на записях, сделанных гидрофоном в 100 метрах от них.
Исследователи сделали поправку на уровень шума и, по их расчетам, самых больших особей из тех, что они использовали в исследовании, может быть слышно за три километра (если в воде будет практически полная тишина), или хотя бы за 410 метров — с уровнем шума, аналогичным тому, что был при записи. Это вполне можно сопоставить с оглушительным звуком двигателя турбореактивного самолета.
Ученые надеются, что созданная система записи, фиксирующая сигналы ракообразных, поможет им отслеживать состояние уязвимых популяций обыкновенных лангустов. Вдобавок наблюдения за «громкостью» подобных сигналов лангустов позволят отслеживать браконьеров, которые нелегально ловят лангустов у берегов Франции и в других регионах Мирового океана.
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