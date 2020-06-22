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Наука

Ученые картографировали одну пятую часть всего океанического дна

National Geographic Россия
22 июня 2020
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81 процент морского дна остается изученным не до конца.

Специалисты, работающие над созданием полной карты дна Мирового океана, объявили, что одна пятая часть этой задачи уже выполнена. Проект Nippon Foundation-GEBCO (общая батиметрическая карта океанов) Seabed 2030 был запущен в 2017 году. К тому моменту около 6% океанского дна было обследовано в соответствии с современными стандартами. К настоящему моменту это число составляет 19%, что на 4% выше по сравнению с прошлым годом. 

В 2019 году на карту GEBCO было нанесено около 14,5 млн квадратных километров новых данных, полученных в результате батиметрической съёмки. Это почти вдвое больше, чем территория Австралии. 

«Сегодня мы находимся на уровне 19%, что означает, что у нас еще остается 81% океанского дна, который еще предстоит картографировать. Это примерно вдвое больше, чем площадь Марса, и эти данные мы должны получить в следующее десятилетие», — Джейми МакМайкл-Филлипс, директор проекта GEBCO.

Карта, предоставленная проектом, наглядно демонстрирует проблемы, с которыми столкнется GEBCO в ближайшие годы. Черный цвет на карте означает области, где еще предстоит получить непосредственные эхолотные измерения формы дна океана. Оттенки синего цвета говорят о глубине, на котором находится дно. Более темные оттенки означают большую глубину. 

Однако неверно говорить, что мы не имеем понятия, что находится в черных зонах. Данные с космических спутников позволяют определить глубину океана с точностью до одного километра, однако проект GEBCO намерен к 2030 году получить разрешение с точностью до 100 метров на всей поверхности океанского дна. 

Эти данные необходимы для навигации, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, а также для управления рыбным хозяйством, поскольку каждая подводная гора является настоящим оазисом в плане биоразнообразия. 

Кроме того, рельеф морского дна влияет на поведение океанских течений и вертикальный водообмен в Мировом океане. Это информация необходима для улучшения моделей, которые прогнозируют будущие изменения климата — потому что океаны играют решающую роль в перемещении тепловых зон по площади планеты. Если вы хотите точно понять, как будет подниматься уровень моря в разных частях света, вам понадобятся точные карты океанского дна. 

Джейми МакМайкл-Филлипс призвал мировое сообщество объединиться для достижения поставленной цели: «Нам нужны правительства, нам нужна промышленность, нам нужны ученые и благотворители. Нам нужны все эти люди, чтобы объединиться, если мы хотим получить карту океанского дна, которая является фундаментальной и абсолютно необходимой для человечества». 

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