Ученые картографировали одну пятую часть всего океанического дна

Карта, предоставленная проектом, наглядно демонстрирует проблемы, с которыми столкнется GEBCO в ближайшие годы. Черный цвет на карте означает области, где еще предстоит получить непосредственные эхолотные измерения формы дна океана. Оттенки синего цвета говорят о глубине, на котором находится дно. Более темные оттенки означают большую глубину.

Однако неверно говорить, что мы не имеем понятия, что находится в черных зонах. Данные с космических спутников позволяют определить глубину океана с точностью до одного километра, однако проект GEBCO намерен к 2030 году получить разрешение с точностью до 100 метров на всей поверхности океанского дна.

Эти данные необходимы для навигации, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, а также для управления рыбным хозяйством, поскольку каждая подводная гора является настоящим оазисом в плане биоразнообразия.

Кроме того, рельеф морского дна влияет на поведение океанских течений и вертикальный водообмен в Мировом океане. Это информация необходима для улучшения моделей, которые прогнозируют будущие изменения климата — потому что океаны играют решающую роль в перемещении тепловых зон по площади планеты. Если вы хотите точно понять, как будет подниматься уровень моря в разных частях света, вам понадобятся точные карты океанского дна.

Джейми МакМайкл-Филлипс призвал мировое сообщество объединиться для достижения поставленной цели: «Нам нужны правительства, нам нужна промышленность, нам нужны ученые и благотворители. Нам нужны все эти люди, чтобы объединиться, если мы хотим получить карту океанского дна, которая является фундаментальной и абсолютно необходимой для человечества».