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Наука

Ученые-комики создали сайт фейковых научных новостей, от которого невозможно оторваться

17 ноября 2019
DNAtured.com
Фото: DNAtured.com
Это не только оригинально, но еще и просто уморительно.

«Новое решение по изменению климата? Мужчина предложил перевернуть Землю на холодную сторону», «Врачи считают, что расширение Вселенной связано с отсутствием физических упражнений и плохой диетой», «Золотая рыбка-алкоголик пьет, чтобы забыть мучительные последние четыре секунды», «Ученый выиграл приз за самый страшный костюм, переодевшись в отчет ООН о климате», «Недавно обнаруженная экзопланета не может поддерживать жизнь, но очень старается», – это лишь несколько новостных заголовков, которые публикует сайт DNAtured.com.

Название сайта – удачная игра слов. Слово «DNAtured» обыгрывает научную тематику, потому что начинается с букв DNA (англ. – ДНК) и отсылает к одному из самых уважаемых научных журналов – Nature, а произносится название как «антинаучный».

Создатель проекта Лекса Грэм – комик со степенью магистра в области химического машиностроения, выпускница канадского государственного университета Мак-Мастер. Она работает с командой из десяти креативных авторов, каждый из которых так или иначе работает в научной сфере и может 

«Вики Ричардс – писатель и редактор из Лондона. Днем она редактирует детские книги, а ночью начинает шутить в Интернете. Ее статьи были опубликованы в журналах Succubus Magazine и The London Gonzo», – указание автора с сайта dnatured.com.

Лекса работала на сатирических сайтах The Onion и CBC Comedy, а затем осознала, что ниша сатирического научного контента пуста, и в феврале 2019 года запустила проект DNAtured.

По словам Грэм, все лето 2018-го она потратила на обучение веб-дизайну с нуля. Осенью Лекса начала собирать материалы для ресурса, а затем за три месяца создала свой сайт с уникальным контентом.

«Я запустила сайт, потому что хотела подшутить над всей сенсационной научной журналистикой, которую видела в новостях», – Лекса Грэм.

Любой материал на сайте представляет собой новость, выдержанную в стилистике научно-популярных СМИ, однако инфоповодом становится какая-нибудь абсурдная выдуманная история. В то же время почти в каждом материале есть ссылки на реальные научные статьи и страницы Википедии – то есть благодаря сайту можно все же узнать много нового.

Вот пара историй с сайта за относительно недавнее время, которые выбрала редакция Nat-geo.ru, чтобы вы представляли, как там все устроено:

DNAtured.com
DNAtured.com

«Ученые подтвердили, что насекомое с самой большой продолжительностью жизни – это муха на вашей кухне».

Среднестатистическая комнатная муха живет в среднем 28 дней – число, которое в научном сообществе называют «слишком длинным в любом случае». Но энтомологи из Университета Торонто подтвердили ваши давние подозрения: муха с самой длинной записанной продолжительностью жизни в истории – это та, которая в настоящий момент жужжит на вашей кухне. Да, та самая большая черная и жирная, которая в тот раз почти залетела в ваш рот.

После изнурительного месячного исследования ученые определили, что одна комнатная муха, которая, кажется, существует в области между раковиной и зеленым мусорным баком, без сомнения является самой старой зарегистрированной мухой и не показывает никаких признаков старения.

«Вряд ли эта муха исчезнет в ближайшее время», – говорит доктор Стейси Филдс, одна из ведущих исследователей команды. – «Она, кажется, изначально была в этой квартире. Это действительно самый чудесный пример долголетия, который мы наблюдали у особого вида Musca Domestica».

DNAtured.com
DNAtured.com.

«Палеобиологи утверждают, что в первичном бульоне могло быть больше чеснока»

Исследователи, изучающие происхождение жизни на Земли, пришли к выводу, что качество этой самой жизни могло быть улучшено, если бы во время раннего формирования первичного бульона кто-нибудь добавил туда немного приправы.

«Жизнь на Земле разнообразна, – говорит автор исследования доктор Наташа Ван, – но с небольшой щепоткой чеснока там она, вероятно, могла бы быть намного лучше. Кто знает? Может быть, у нас не было бы столько комаров?»

Другие ученые не столь уверены в такой гипотезе. Некоторые даже предложили конкурирующую теорию, утверждая, что древние океаны Земли страдали не от недостатка специй, а от того, что изначально первичный суп был просто слишком горячим.

«Может быть, древние океаны были настолько горячими, что даже рыбы отрастили ноги? Кроме того, мы выдвигаем гипотезу о том, что глобальное потепление – это всего лишь проделки Вселенной, которая разогревает первичный бульон до температуры, пригодной для употребления в пищу, после того, как она оставила его на несколько миллиардов лет», – говорит ведущий исследователь Дэниэл О’Коннелл (прим. ред.: мы не знаем, совпадение это или нет, но якобы исследователя из этой заметки зовут так же, как ирландского политического деятеля первой половины XIX века).

Лекса Грэм
Lexa Graham/twitter.com Лекса Грэм

Лекса Грэм утверждает, что не хочет, чтобы ее материалы кто-то мог спутать с настоящими новостями. 

По ее мнению, отчеты в сто страниц об изменении климата не будут так привлекательны для людей, как научная сатира. Поэтому Грэм надеется стать связующим звеном между интересом людей к громким заголовкам и привлечением внимания к важным вопросам и открытиям науки, существующим в реальности.