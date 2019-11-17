Ученые-комики создали сайт фейковых научных новостей, от которого невозможно оторваться

«Новое решение по изменению климата? Мужчина предложил перевернуть Землю на холодную сторону», «Врачи считают, что расширение Вселенной связано с отсутствием физических упражнений и плохой диетой», «Золотая рыбка-алкоголик пьет, чтобы забыть мучительные последние четыре секунды», «Ученый выиграл приз за самый страшный костюм, переодевшись в отчет ООН о климате», «Недавно обнаруженная экзопланета не может поддерживать жизнь, но очень старается», – это лишь несколько новостных заголовков, которые публикует сайт DNAtured.com.

Название сайта – удачная игра слов. Слово «DNAtured» обыгрывает научную тематику, потому что начинается с букв DNA (англ. – ДНК) и отсылает к одному из самых уважаемых научных журналов – Nature, а произносится название как «антинаучный».

Создатель проекта Лекса Грэм – комик со степенью магистра в области химического машиностроения, выпускница канадского государственного университета Мак-Мастер. Она работает с командой из десяти креативных авторов, каждый из которых так или иначе работает в научной сфере и может