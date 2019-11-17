Ученые-комики создали сайт фейковых научных новостей, от которого невозможно оторваться

«Новое решение по изменению климата? Мужчина предложил перевернуть Землю на холодную сторону», «Врачи считают, что расширение Вселенной связано с отсутствием физических упражнений и плохой диетой», «Золотая рыбка-алкоголик пьет, чтобы забыть мучительные последние четыре секунды», «Ученый выиграл приз за самый страшный костюм, переодевшись в отчет ООН о климате», «Недавно обнаруженная экзопланета не может поддерживать жизнь, но очень старается», – это лишь несколько новостных заголовков, которые публикует сайт DNAtured.com.
Название сайта – удачная игра слов. Слово «DNAtured» обыгрывает научную тематику, потому что начинается с букв DNA (англ. – ДНК) и отсылает к одному из самых уважаемых научных журналов – Nature, а произносится название как «антинаучный».
Создатель проекта Лекса Грэм – комик со степенью магистра в области химического машиностроения, выпускница канадского государственного университета Мак-Мастер. Она работает с командой из десяти креативных авторов, каждый из которых так или иначе работает в научной сфере и может
Лекса работала на сатирических сайтах The Onion и CBC Comedy, а затем осознала, что ниша сатирического научного контента пуста, и в феврале 2019 года запустила проект DNAtured.
По словам Грэм, все лето 2018-го она потратила на обучение веб-дизайну с нуля. Осенью Лекса начала собирать материалы для ресурса, а затем за три месяца создала свой сайт с уникальным контентом.
Любой материал на сайте представляет собой новость, выдержанную в стилистике научно-популярных СМИ, однако инфоповодом становится какая-нибудь абсурдная выдуманная история. В то же время почти в каждом материале есть ссылки на реальные научные статьи и страницы Википедии – то есть благодаря сайту можно все же узнать много нового.
Вот пара историй с сайта за относительно недавнее время, которые выбрала редакция Nat-geo.ru, чтобы вы представляли, как там все устроено:
«Ученые подтвердили, что насекомое с самой большой продолжительностью жизни – это муха на вашей кухне».
Среднестатистическая комнатная муха живет в среднем 28 дней – число, которое в научном сообществе называют «слишком длинным в любом случае». Но энтомологи из Университета Торонто подтвердили ваши давние подозрения: муха с самой длинной записанной продолжительностью жизни в истории – это та, которая в настоящий момент жужжит на вашей кухне. Да, та самая большая черная и жирная, которая в тот раз почти залетела в ваш рот.
После изнурительного месячного исследования ученые определили, что одна комнатная муха, которая, кажется, существует в области между раковиной и зеленым мусорным баком, без сомнения является самой старой зарегистрированной мухой и не показывает никаких признаков старения.
«Вряд ли эта муха исчезнет в ближайшее время», – говорит доктор Стейси Филдс, одна из ведущих исследователей команды. – «Она, кажется, изначально была в этой квартире. Это действительно самый чудесный пример долголетия, который мы наблюдали у особого вида Musca Domestica».
«Палеобиологи утверждают, что в первичном бульоне могло быть больше чеснока»
Исследователи, изучающие происхождение жизни на Земли, пришли к выводу, что качество этой самой жизни могло быть улучшено, если бы во время раннего формирования первичного бульона кто-нибудь добавил туда немного приправы.
«Жизнь на Земле разнообразна, – говорит автор исследования доктор Наташа Ван, – но с небольшой щепоткой чеснока там она, вероятно, могла бы быть намного лучше. Кто знает? Может быть, у нас не было бы столько комаров?»
Другие ученые не столь уверены в такой гипотезе. Некоторые даже предложили конкурирующую теорию, утверждая, что древние океаны Земли страдали не от недостатка специй, а от того, что изначально первичный суп был просто слишком горячим.
«Может быть, древние океаны были настолько горячими, что даже рыбы отрастили ноги? Кроме того, мы выдвигаем гипотезу о том, что глобальное потепление – это всего лишь проделки Вселенной, которая разогревает первичный бульон до температуры, пригодной для употребления в пищу, после того, как она оставила его на несколько миллиардов лет», – говорит ведущий исследователь Дэниэл О’Коннелл (прим. ред.: мы не знаем, совпадение это или нет, но якобы исследователя из этой заметки зовут так же, как ирландского политического деятеля первой половины XIX века).
Лекса Грэм утверждает, что не хочет, чтобы ее материалы кто-то мог спутать с настоящими новостями.
По ее мнению, отчеты в сто страниц об изменении климата не будут так привлекательны для людей, как научная сатира. Поэтому Грэм надеется стать связующим звеном между интересом людей к громким заголовкам и привлечением внимания к важным вопросам и открытиям науки, существующим в реальности.