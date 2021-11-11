Ученые наконец объяснили «эффект чайника». Что это такое?

«Нам впервые удалось дать полное теоретическое объяснение того, почему образуется эта капля и почему нижняя сторона кромки носика у чайника всегда остается влажной. Математика, лежащая в основе этого, сложна – это взаимодействие инерционных, вязких и капиллярных сил. Сила инерции гарантирует, что жидкость стремится сохранить свое первоначальное направление, в то время как капиллярные силы замедляют движение жидкости прямо у носика чайника.

Взаимодействие этих сил лежит в основе так называемого «эффекта чайника». Однако капиллярные силы гарантируют, что эффект начинается только под определенным углом между стенкой и поверхностью жидкости. Чем меньше этот угол или чем более гидрофильный материал чайника, тем больше замедляется отделение жидкости от поверхности носика чайника», – добавляет Шайхль.

Интересно, что сила тяжести по отношению к другим возникающим силам в этом эффекте не играет решающей роли. Гравитация просто определяет направление, в котором направлена ​​струя, но ее сила не имеет решающего значения для эффекта чайника. Таким образом, эффект чайника будет наблюдаться даже при чаепитии на лунной базе (но не на космической станции, где гравитация отсутствует вовсе).