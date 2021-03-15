Ученые нашли способ эффективно тушить торфяные пожары минимальным количеством воды

Торфяные пожары – хитрые бедствия. Они распространяются и разгораются очень медленно, но могут продолжаться месяцами или даже годами. Торф не горит открытым огнем, а тлеет, выделяя огромное количество дыма и высвобождая миллионы тонн углерода в атмосферу каждый год.
Для тушения торфяных пожаров требуются миллиарды литров воды ежегодно. Частично причина кроется в поверхностном натяжении воды, которая не проникает в почву равномерно и оставляет горячие точки пожара. Ученые Имперского колледжа Лондона изучили вещества, которые могли бы устранить эту проблему, и нашли рецепт, который, по их версии, позволяет справляться с тушением тлеющих торфяных пожаров в кратчайшие сроки с наиболее эффективным использованием воды.
Команда экспериментировала с добавлением биоразлагаемого смачивающего агента из растительного материала в воду в различных концентрациях, а затем наблюдала, как это влияет на контролируемые торфяные пожары в лабораторных условиях.
В испытаниях использовались пятипроцентный и однопроцентный раствор реагента, а также обычная вода в качестве контрольного эксперимента. Исследователи обнаружили, что реагент снижает поверхностное натяжение жидкости и позволяет ей более равномерно просачиваться в почву.
Однопроцентная концентрация вещества сократила среднее время, необходимое для тушения пожара, на 39 процентов, а более высокая пятипроцентная его концентрация — на 26 процентов. Ученые обнаружили, что реагент позволяет подавить пожар, используя около трети от обычно требуемого количества воды.
Авторы исследования теперь планируют уточнить результаты своей работы в контролируемых полевых условиях.
В России торфяные пожары чаще всего происходят во Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Наиболее ярко последствия торфяных пожаров проявились в стране в 2010 году, когда их площадь вместе с лесными пожарами составила около 500 тысяч га в 20 регионах. Сильному задымлению подверглись Нижний Новгород, Тула, Рязань, Воронеж, Саратов, Тамбов, Тверь, Липецк, Тольятти, Владимир, Омск, Чебоксары, Новочебоксарск, Казань и города восточного Подмосковья. Жертвами пожаров стали не менее 53 человек.