Ученые нашли способ эффективно тушить торфяные пожары минимальным количеством воды

Торфяные пожары – хитрые бедствия. Они распространяются и разгораются очень медленно, но могут продолжаться месяцами или даже годами. Торф не горит открытым огнем, а тлеет, выделяя огромное количество дыма и высвобождая миллионы тонн углерода в атмосферу каждый год.

Для тушения торфяных пожаров требуются миллиарды литров воды ежегодно. Частично причина кроется в поверхностном натяжении воды, которая не проникает в почву равномерно и оставляет горячие точки пожара. Ученые Имперского колледжа Лондона изучили вещества, которые могли бы устранить эту проблему, и нашли рецепт, который, по их версии, позволяет справляться с тушением тлеющих торфяных пожаров в кратчайшие сроки с наиболее эффективным использованием воды.

Команда экспериментировала с добавлением биоразлагаемого смачивающего агента из растительного материала в воду в различных концентрациях, а затем наблюдала, как это влияет на контролируемые торфяные пожары в лабораторных условиях.