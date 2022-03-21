Ученые нашли способ спасти северных белых носорогов от вымирания

В мире осталось только две самки этого подвида.

Ученые планируют создать искусственные яйцеклетки северных белых носорогов (Ceratotherium simum cottoni) из стволовых клеток, чтобы спасти подвид от вымирания.

Сегодня северные белые носороги находятся под угрозой полного исчезновения. На планете осталось только два таких животных, и они — самки, потому не способны забеременеть. Для того, чтобы возродить подвид, ученые заморозили сперму последнего самца, но для этого необходима яйцеклетка.

Ученые из консорциума BioRescue придумали, как создать ее: они смогли перепрограммировать клетки кожи носорога в стволовые клетки. Такие клетки могут превращаться в другие клетки организма, например, в яйцеклетки или сперматозоиды.

Специалистам удалось сделать так, чтобы клетки не погибали во время преобразования — это стало многообещающий отправной точкой для создания клеток зародышевой линии. Теперь специалистам нужно создать ткань яичника носорога, чтобы окружить эти клетки.

Последний самец белого северного носорога по кличке Судан скончался от старости в 2018 году, оставив после себя дочь и внучку — Фату и Наджин. Ученые давно спрогнозировали такую ситуацию, потому на протяжении десятилетий искали пути возрождения северных белых носорогов.

Наиболее перспективным методом было признано суррогатное материнство. Согласно программе, самка родственного подвида, южного белого носорога проходит процедуру ЭКО с использованием генетического материала, который специалисты успели получить от Судана и других самцов почти исчезнувшего вида. Ученым уже удалось воспроизвести несколько эмбрионов носорога, сделав важный шаг к спасению подвида.

В 2019 году на свет появился первый в мире белый носорог, зачатый таким образом. Для участия в программе была выбрана молодая самка из зоопарка Сан-Диего. В марте она прошла процедуру искусственного оплодотворения (в ходе эксперимента использовалась сперма, собранная у представителя ее же подвида – южного белого носорога), а в июле у нее родился детеныш.