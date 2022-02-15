Ученые обнаружили древнейший случай заражения ребенка гемофильной палочкой. Опасна ли она сейчас?

Мальчик был похоронен в англосаксонском некрополе в V-VI веке нашей эры.

В останках шестилетнего мальчика, найденных в англосаксонском некрополе Эдикс-Хилл, обнаружили следы инфекции, вызванной гемофильной палочкой типа b. По данным ученых, это древнейший в истории случай обнаружения гемофильной палочки. Вместе с останками ребенка были также найдены останки взрослого мужчины: как показали исследования, они оба стали жертвами так называемой Юстиниановой чумы.

Чума известна с древнейших времен: свидетельства тому есть даже в Библии. Наиболее известные пандемии чумы — это Юстинианова чума и Черная смерть. Впрочем, этим заболеванием и сегодня можно заразиться в самых разных уголках планеты, включая Россию. Но чумная палочка — не единственный патоген, серьезно повлиявший на развитие человечества.

Гемофильную палочку ученые описали в 1892 году. Наиболее патогенным типом этой бактерии оказался b: именно он являлся главной причиной заболеваний неэпидемическим бактериальным менингитом среди детей по всему миру. Так продолжалось вплоть до массовой вакцинации, которая началась в конце XX века.

Картина Лиферинкса «Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы» Фото: Wikimedia Commons

Специалист Тартуского университета (Эстония) Христиана Шайб вместе с коллегами из Бельгии, Великобритании и Эстонии изучила останки людей, обнаруженные в некрополе Эдикс-Хилл (английское графство Кембриджшир). Это захоронение датируется 500-650 годами нашей эры: по данным ученых, там также хоронили жертв пандемии чумы, которая началась в 541 году.

Специалисты нашли у погребенного шестилетнего ребенка не только следы чумы, но и гемофильной палочки типа b. Как отметили биологи, обнаруженное заражение бактерией — древнейший пример, зафиксированный в научной литературе. Он показывает, что гемофильная палочка циркулировала среди детей уже в VI веке нашей эры. И население, которое уже страдало от различных инфекций и было восприимчиво к эпидемическим заболеваниям, чума поразила легко.

Как объясняет National Geographic вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и руководитель научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анна Демина, инфекция, вызванная гемофильной палочкой, относится к типу бактериальных. Во время пандемии гриппа в 1889 году считали, что заболевание вызывает именно эта бактерия.

Анна Демина вирусолог «Только лет 40 спустя ученые выявили, что причина гриппа — это вирус. А бактерия, способная вызвать пневмонию, осложняет грипп. Второе серьезное осложнение гемофильной инфекции — это менингит, энцефалит. Чаще всего инфекция поражает детей в возрасте до года, пик заболеваемости приходится на 6-12 месяцев. Для детей она очень опасна — смертность достигает 20% даже при лечении, потому в мире изобрели вакцину. В России она входит в Национальный календарь профилактических прививок с 2011 года. Современные ХИБ-вакцины обладают практически стопроцентной эффективностью и могут безопасно использоваться, начиная с трехмесячного возраста».

По словам вирусолога, гемофильная инфекция легко распространяется воздушно-капельным путем — при чихании и кашле. Чем выше скученность населения, чем больше людей проживает на одной территории — тем больше вероятность заболеть.

«Поэтому в бедных поселениях, где в одной комнате проживает много человек, заболеваемость выше. Ученые заметили, что люди не европейской расы болеют чаще — и, как правило, тяжелее, с более высокой смертностью. Раньше бактерия лечилась пенициллином, но потом приобрела к нему устойчивость — как и ко многим другим антибиотикам. Потому лечение разумно назначать после определения чувствительности бактерии к антибиотикам», — рассказывает наша собеседница.

Бактерии против антибиотиков: гонка вооружений, которую мы проигрываем читать

Не долечив гемофильную палочку, человек становится ее носителем — и может заражать людей в течение нескольких месяцев и даже года. А некоторые пациенты, отмечает Анна Демина, и вовсе становятся хроническими носителями. Последнее может приводить к тяжелым заболеваниям маленьких детей, с которыми контактировали носители, вызывая риск осложнений на ЦНС и дыхательную систему.