Ученые объяснили, почему еда пригорает в центре сковороды

Все мы когда-нибудь замечали, что масло, вылитое на сковородку, чтобы пища не пригорала, через какое-то время скапливается на краях, а в центре при этом остаются сухие пятна, из-за которых еда подгорает даже на антипригарном покрытии.

Александр Федорченко из Института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН и Ян Груби из Института термомеханики Чешской академии наук изучили эту проблему и опубликовали статью «Об образовании сухих пятен в нагретых пленках жидкости».

В своих экспериментах ученые протестировали две сковороды с антипригарным покрытием: одну покрытую керамическими частицами, а другую — тефлоном. Ученые вылили масло на дно сковороды, а затем замерили, с какой скоростью сухие пятна образовывались в центре при нагревании сковороды.