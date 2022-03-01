Ученые описали крупнейшую в мире бактерию

Найденная в мангровых лесах Гваделупы бактерия может достигать двух сантиметров в длину.

Американские и французские биологи под руководством сотрудника Факультета морской биологии Венского университета Жан-Мари Фолланда описали новый вид бактерий, названных Thiomargarita magnifica. Они могут достигать двух сантиметров в длину и считаются крупнейшими в мире.

Наука узнала об этих микроорганизмах еще десять лет назад. Тогда Оливье Гро, морской биолог из Университета Французских Антильских островов (город Пуэнт-а-Питр), сделал необычную находку в мангровых зарослях одного из островов Гваделупы в Карибском море. Ученый нашел на поверхности листьев деревьев странные микроорганизмы, видимые невооруженным глазом и состоящие из нитей.

Поначалу эти нити приняли за конгломераты клеток, но пять лет назад Гро вместе с коллегами понял, что обнаружил ранее неизвестные бактерии – их назвали Thiomargarita magnifica. Они могут достигать двух сантиметров в длину, что в пять тысяч раз превышает размер большинства микроорганизмов. Кроме того, у этих бактерий очень длинный геном — 11 миллионов пар нуклеотидов с 11 000 генов. При этом обычно геном бактерий не превышает четыре миллиона пар нуклеотидов и 4000 генов.

Исследователи относят бактерии к прокариотам со свободно плавающей ДНК, в то время как у эукариотов — от дрожжей до большей части форм многоклеточных, включая людей — ДНК находится в ядре. Однако Thiomargarita magnifica разрушает представления о прокариотах как о «мельчайших, простых и неразвитых формах жизни — мешочках с белками внутри». Дело в том, что у нее ДНК вместе с рибосомами находится в одном мешочке, в то время как второй наполнен водой. Именно благодаря второму, «водному» мешочку бактерия, по всей видимости, и вырастает такой большой: она крупнее некоторых мух и червей.

Ранее лейденские биологи обнаружили, что некоторые бактерии используют хитрую тактику для передвижения: их споры запрыгивают на подвижные бактерии и используют их в качестве такси. Это гарантирует бактериям попадание в нужную среду для процветания.