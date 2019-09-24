Ученые определили возраст Сахары. Ей не менее 4,6 миллиона лет

«Люди пытаются определить возраст Сахары уже несколько десятилетий. Одни исследования говорят, что это начало плейстоцена (около 2,6 миллиона лет назад), тогда как другие указывают, что Сахаре всего несколько тысяч лет», – говорит Даниэль Мухс из Геологической службы США в Денвере.

Мухс и его коллеги на Канарских островах исследовали отложения тонкой красновато-коричневой почвы, найденной среди слоев вулканических пород и песчаных дюн на островах Фуэртевентура и Гран-Канария. Острова находятся у западного побережья Северной Африки, в устье водоворота, который сезонно выбрасывает ветреную пыль из Сахары через Атлантический океан.

Ученые пытались найти, идентифицировать и датировать любые слои древней африканской пыли в так называемых палеозолах, захороненных древних почвах. В одном из изученных прибрежных районов они обнаружили слои дюн, сделанные из местных раковин морских животных; в другом были слои лавы от вулканов, которые построили острова. Оба этих геологических архива содержали палеозолы, сделанные из очень мелкозернистых минералов, богатых кварцем и слюдой – минералы, которые не свойственны местной геологии островов, зато соответствуют найденным на соседнем африканском материке.