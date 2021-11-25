Ученые открыли новые горизонты для жизни на дне океана. Или даже на других планетах

В странном мрачном мире океанского дна в подводных трещинах, называемых гидротермальными жерлами, можно обнаружить необычные формы жизни. Эти трещины изрыгают раскаленные жидкости в чрезвычайно холодную морскую воду, создавая химические условия, необходимые для жизни мелких организмов, населяющих эту экстремальную среду.

В недавно опубликованном исследовании биогеологи Джеффри Дик и Эверетт Шок определили, что некоторые гидротермальные среды морского дна обеспечивают уникальную среду обитания, в которой могут процветать определенные организмы. Тем самым они открыли новые возможности для жизни на океанском дне на Земле, а также во всей Солнечной системе.

На суше организмы получают энергию из пищи. Они делают это посредством клеточного дыхания, при котором происходит окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды, а также образование энергии.

С биологической точки зрения молекулы в нашей пище нестабильны в присутствии кислорода, и именно эта нестабильность используется нашими клетками для роста и размножения. Но для организмов, живущих на морском дне, условия жизни кардинально иные.