Ученые подсчитали, сколько пузырьков в стакане пива

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько пузырьков может образоваться в пивном стакане? Если нет, то ученые, похоже, ответили на вопрос, который никто и не задавал (они так любят делать, эти ученые).

Двуокись углерода – важная составляющая того, что делает пиво освежающим напитком. Крошечные пузырьки, выделяющиеся при наливании пива в стакан, не только придают напитку приятное шипение, но и переносят вкусовые и ароматические соединения в нос и на язык, к нашим рецепторам.

В новом исследовании группа специалистов из Французского национального центра научных исследований (CNRS) поставила перед собой задачу ответить на вопрос, сколько пузырьков образуется в стандартной бутылке лагера объемом 250 мл, который охлажден до 6 °C.