Ученые подтвердили, что восприятие боли у рыбок зебраданио зависит от пола

Выводы исследования помогут в разработке и исследовании лекарственных средств, которые действуют в зависимости от пола принимающего.

Группа учёных из России и Бразилии провела исследование влияния пола на восприятие боли и страха у крайне популярного лабораторного животного – аквариумной рыбки зебраданио (она же – данио-рерио, лат. Danio rerio).

Зависимость поведения от пола организма при боли и страхе у позвоночных известна довольно давно на примере исследований людей и грызунов, но именно у рыбок данио данный вопрос является плохо изученным. Новое исследование было опубликовано в журнале Neuroscience Letters.

Почему именно зебраданио? Это привычная для любительских аквариумов рыбка имеет интересную особенность – генетическое сходство с человеком. Благодаря методам генной инженерии можно разработать таких особей данио, у которых получится имитировать различные человеческие заболевания для исследований лекарственных средств и вообще воздействия веществ на организм.

Проведённое группой российских и бразильских учёных исследование состоит из двух экспериментов. В рамках первого были отобраны двенадцать самцов и самок, которым в брюшко вводили небольшую дозу пятипроцентного раствора уксусной кислоты. Затем за рыбками наблюдали в течение нескольких минут, сравнивая их поведение с поведением контрольной группы, участники которой не получали аналогичного препарата.

Оказалось, что поведение самок оказалось более выраженным, нежели у самцов из той же группы – реакция самок на боль была более яркой и продолжительной. При этом и женские, и мужские особи зебраданио в целом вели себя одинаково. Рыбки почти не поднимались в верхние слои толщи воды, а вместо этого держались ближе ко дну, медленно двигались и искали укрытие.

Контрольная группа рыбок, не получавшая аналогичный «укол боли», вела себя совершенно обычно для своего вида.

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Второй эксперимент исследования заключался в том, что подопытных животных помещали в специальный сосуд с водой, содержащей феромон страха. Подвергшиеся воздействию этого вещества зебраданио также опускались ближе ко дну аквариума, пытались найти укрытие и медленно двигались, иногда почти замирая.

В этом эксперименте учёные не увидели разницы в поведении между самцами и самками. Они одинаково отреагировали на феромон страха.

Светящиеся в аквариумах Именно зебраданио стала одним из первых позвоночных животных, у которого были выведены в целом здоровые и устойчивые генетически модифицированные линии. Среди любителей декоративных аквариумов популярен вариант рыбок, которому внедрили ген от медузы, отвечающий за синтез флуоресцентного белка. Эти данио продаются под коммерческим брендом GloFish и украшают многие аквариумы своим свечением.

Выводы данного исследования помогут в разработке и исследовании лекарственных средств, которые действуют в зависимости от пола принимающего их человека. Именно данио-рерио могут стать хорошим модельным животным при разработке таких лекарств. Все благодаря возможности создавать генетические линии данио-рерио, пригодные для изучения воздействия фармакологических средств на организм человека.