Ученые провели в Антарктиде 14 месяцев. За это время у них уменьшилась площадь гиппокампа!

Штан, в настоящее время работающий в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании, использовал магнитно-резонансную томографию для получения изображений мозга членов команды до полярной экспедиции и после возвращения. В результате обнаружилось, что площадь гиппокампа у участников экспедиции сократилась в среднем на 7%.

По словам Штана, есть веские основания полагать, что эти изменения обратимы. Несмотря на чувствительность гиппокампа к стрессовым факторам, наподобие изоляции, этот орган также чувствителен и к стимуляции: социальному взаимодействию и разнообразию окружающей среды.