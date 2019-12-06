Ученые провели в Антарктиде 14 месяцев. За это время у них уменьшилась площадь гиппокампа!

Команда, состоящая из восьми ученых и повара, жила и работала на немецкой исследовательской станции Neumayer III в Антарктиде в течение 14 месяцев. За это время они пережили долгую полярную ночь: температура воздуха в этот период опускалась до –50°, а эвакуация была невозможна. Но, по словам исследователей, тяжелее всего им давалось однообразие.
Исследования животных показали, что подобные условия могут нанести вред гиппокампу — области мозга, участвующей в формировании пространственной памяти. Например, крысы лучше развиваются, если живут с сородичами или в многообразной среде, нежели в одиночестве или в пустой клетке. Ученые задались вопросом: подвержен ли такому эффекту гиппокамп человека?
Штан, в настоящее время работающий в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании, использовал магнитно-резонансную томографию для получения изображений мозга членов команды до полярной экспедиции и после возвращения. В результате обнаружилось, что площадь гиппокампа у участников экспедиции сократилась в среднем на 7%.
По словам Штана, есть веские основания полагать, что эти изменения обратимы. Несмотря на чувствительность гиппокампа к стрессовым факторам, наподобие изоляции, этот орган также чувствителен и к стимуляции: социальному взаимодействию и разнообразию окружающей среды.