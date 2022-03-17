Ученые разгадали секрет движения капель дождя на лобовом стекле машины

Задумывались когда-нибудь об этом, зачарованно наблюдая за «гонкой» капель на автомобильном стекле? Так вот ученые дали ответ на этот животрепещущий вопрос.

«Когда автомобиль мчится под дождем, некоторые капли воды скользят вверх по стеклу, другие стремятся вниз, а некоторые кажутся замершими на месте. Гипнотизирует, не так ли?» – спрашивает нас исследователь гидромеханики Сунгион Ли из Миннесотского университета в Миннеаполисе.

Ли и Алиреза Хушангинежад, исследователь гидромеханики из Корнельского университета, использовали математические уравнения для описания сил, действующих на капли дождя. Их исследование выявило сразу несколько факторов, определяющих поведение капель.

Капли дождя на наклонном лобовом стекле движущегося автомобиля испытывают одновременно силы гравитации и ветра. По словам исследователей, направление движения капли дождя зависит от ее размера.

В случае крупных капель дождя побеждает гравитация, притягивая капли вниз. На более мелкие капли больше воздействует ветер, выталкивающий их вверх по стеклу. Капли среднего размера остаются неподвижными, поскольку воздействующие на них силы уравновешиваются.

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На поведение капель дождя влияют и другие факторы. По мере того, как скорость автомобиля и, следовательно, скорость ветра увеличиваются, более крупные капли дождя выталкиваются на лобовое стекло.

Снижение скорости автомобиля имеет обратный эффект. Если машина движется медленно, ветра будет недостаточно, чтобы капли ползли вверх.

Чтобы упростить свои расчеты, исследователи изучали идеализированную версию дождевых капель, основанную только на двух измерениях. Это означает, что результаты не будут идеально переноситься на реальные капли дождя, говорит Ли, но все же могут дать общее представление об их передвижении.