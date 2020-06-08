Ученые считали, что нашли мумию птицы. Она оказалась мертворожденным ребенком

Несколько лет назад археологи обнаружили на территории Древнего Египта маленькую мумию возрастом 2100 лет. Опираясь на ее размеры, орнамент и рисунки на мумии, ученые решили, что она принадлежит соколу — священной египетской птице, считавшейся воплощением бога Гора. Что ж, они никогда так не ошибались.

Хотя это казалось логичным выводом: размеры погребального саркофага идеально подходили для небольшой птицы, на нем была начертана голова этой священной птицы (краской с позолотой), а также иероглифы, обращавшие исследователей к сокологоловому богу Гору. Мумификация священных животных была далеко не редкостью (помимо птичьих забальзамированных тел археологи находили мумии львят, кошек, крокодилов и даже скарабеев), поэтому ученые не сомневались в своем решении.

Мумию передали в музей Мейдстона в Англии, где она хранилась под записью «Сокол мумифицированный EA 493, династия Птолемеев».

В 2016 году исследователи решили провести компьютерную томографию одной из человеческих мумий, а заодно просканировали и несколько менее крупных — тогда они увидели, что за рисунками птицы и небольшим саркофагом скрывался вовсе не сокол, а скорчившийся примат. Снимок был не очень четким, поэтому историки решили, что мумия принадлежит маленькой обезьяне.