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Наука

Ученые считали, что нашли мумию птицы. Она оказалась мертворожденным ребенком

Анастасия Крутикова
08 июня 2020
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Несколько лет мумия хранилась в музее, и никто не догадывался, что в бинтах хранится не священная птица, а человеческий эмбрион.

Несколько лет назад археологи обнаружили на территории Древнего Египта маленькую мумию возрастом 2100 лет. Опираясь на ее размеры, орнамент и рисунки на мумии, ученые решили, что она принадлежит соколу — священной египетской птице, считавшейся воплощением бога Гора. Что ж, они никогда так не ошибались. 

Хотя это казалось логичным выводом: размеры погребального саркофага идеально подходили для небольшой птицы, на нем была начертана голова этой священной птицы (краской с позолотой), а также иероглифы, обращавшие исследователей к сокологоловому богу Гору. Мумификация священных животных была далеко не редкостью (помимо птичьих забальзамированных тел археологи находили мумии львят, кошек, крокодилов и даже скарабеев), поэтому ученые не сомневались в своем решении.

Мумию передали в музей Мейдстона в Англии, где она хранилась под записью  «Сокол мумифицированный EA 493, династия Птолемеев». 

В 2016 году исследователи решили провести компьютерную томографию одной из человеческих мумий, а заодно просканировали и несколько менее крупных — тогда они увидели, что за рисунками птицы и небольшим саркофагом скрывался вовсе не сокол, а скорчившийся примат. Снимок был не очень четким, поэтому историки решили, что мумия принадлежит маленькой обезьяне.  

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(Maidstone Museum UK/Nikon Metrology UK)

Однако два года спустя, в 2018, антрополог Эндрю Нельсон решил собрать многопрофильную команду исследователей, чтобы провести анализ мумии, а также КТ высокого разрешения. Именно это позволило наконец раскрыть загадку крошечной мумии: под бинтами скрывались останки человеческого эмбриона со множеством дефектов. В их числе были серьезные нарушения строения позвоночника, а также врожденный порок, препятствующий правильному развитию мозга и черепа — анэнцефалия. Плод был рожден мертвым примерно между 22 и 28 неделями беременности. 

При сканировании нормальными выглядели лишь пальцы рук и ног: уши у младенца фактически были на затылке, мозг практически отсутствовал, череп был сильно деформирован; также у него обнаружилась волчья пасть (или заячья губа). 

То, что его останки сохранили столь бережно, свидетельствует о том, что семья ребенка считала его особенным и скорбела по его утрате. 

«В Древнем Египте нерожденных младенцев не мумифицировали, а хоронили в специальных сосудах, которые затем погребали под полом дома. То, что этот плод был мумифицирован, говорит о том, что он был очень дорог и имел особенное значение для семьи, в которой родился», — отмечают исследователи.

Мумия эмбриона является большой редкостью. За всю историю было найдено лишь 8 таких артефактов, и только один из них, найденный и описанный в 1826 году, был с анэнцефалией. Нынешний плод является второй подобной находкой. 

Исследователи полагают, что подобное развитие плода может свидетельствовать о том, что в рационе его матери было мало продуктов, содержащих фолиевую кислоту — витамина, необходимого для развития всего организма и обеспечивающего работу всех его фундаментальных процессов. Обычно его потребление снижает риск развития анэнцефалии. 

Все это, тем не менее, не объясняет, почему внешнее убранство мумии украшали изображения птиц и иероглифы о них же. Подсказки могли бы дать другие предметы, захороненные вместе с эмбрионом, однако их происхождение неизвестно. 

Доклад о находке был представлен на конференции в 2018 году. 

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