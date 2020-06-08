Ученые считали, что нашли мумию птицы. Она оказалась мертворожденным ребенком

Несколько лет назад археологи обнаружили на территории Древнего Египта маленькую мумию возрастом 2100 лет. Опираясь на ее размеры, орнамент и рисунки на мумии, ученые решили, что она принадлежит соколу — священной египетской птице, считавшейся воплощением бога Гора. Что ж, они никогда так не ошибались.
Хотя это казалось логичным выводом: размеры погребального саркофага идеально подходили для небольшой птицы, на нем была начертана голова этой священной птицы (краской с позолотой), а также иероглифы, обращавшие исследователей к сокологоловому богу Гору. Мумификация священных животных была далеко не редкостью (помимо птичьих забальзамированных тел археологи находили мумии львят, кошек, крокодилов и даже скарабеев), поэтому ученые не сомневались в своем решении.
Мумию передали в музей Мейдстона в Англии, где она хранилась под записью «Сокол мумифицированный EA 493, династия Птолемеев».
В 2016 году исследователи решили провести компьютерную томографию одной из человеческих мумий, а заодно просканировали и несколько менее крупных — тогда они увидели, что за рисунками птицы и небольшим саркофагом скрывался вовсе не сокол, а скорчившийся примат. Снимок был не очень четким, поэтому историки решили, что мумия принадлежит маленькой обезьяне.
Однако два года спустя, в 2018, антрополог Эндрю Нельсон решил собрать многопрофильную команду исследователей, чтобы провести анализ мумии, а также КТ высокого разрешения. Именно это позволило наконец раскрыть загадку крошечной мумии: под бинтами скрывались останки человеческого эмбриона со множеством дефектов. В их числе были серьезные нарушения строения позвоночника, а также врожденный порок, препятствующий правильному развитию мозга и черепа — анэнцефалия. Плод был рожден мертвым примерно между 22 и 28 неделями беременности.
При сканировании нормальными выглядели лишь пальцы рук и ног: уши у младенца фактически были на затылке, мозг практически отсутствовал, череп был сильно деформирован; также у него обнаружилась волчья пасть (или заячья губа).
То, что его останки сохранили столь бережно, свидетельствует о том, что семья ребенка считала его особенным и скорбела по его утрате.
Мумия эмбриона является большой редкостью. За всю историю было найдено лишь 8 таких артефактов, и только один из них, найденный и описанный в 1826 году, был с анэнцефалией. Нынешний плод является второй подобной находкой.
Исследователи полагают, что подобное развитие плода может свидетельствовать о том, что в рационе его матери было мало продуктов, содержащих фолиевую кислоту — витамина, необходимого для развития всего организма и обеспечивающего работу всех его фундаментальных процессов. Обычно его потребление снижает риск развития анэнцефалии.
Все это, тем не менее, не объясняет, почему внешнее убранство мумии украшали изображения птиц и иероглифы о них же. Подсказки могли бы дать другие предметы, захороненные вместе с эмбрионом, однако их происхождение неизвестно.
Доклад о находке был представлен на конференции в 2018 году.
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