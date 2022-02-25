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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Ученые считают, что Земля может быть разумным существом

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Человечество на своем этапе развития не может гармонично взаимодействовать с потенциально «разумной» планетой.

Планета Земля может быть разумным существом — такую гипотезу выдвинули астрофизики из Университета Рочестера (Нью-Йорк, США). Они нашли у планеты признаки, говорящие от том, что у Земли есть личностные особенности, схожие с особенностями живых организмов. 

За основу своей работы ученые взяли так называемую гипотезу Геи, которую еще в 1970 году выдвинули британский климатолог Джеймс Лавлок и американский микробиолог Линн Маргулис. Согласно этой гипотезе, Земля — физиологическая система, а все живое на планете образует Гею — огромный суперорганизм с механизмом саморегуляции.

Как считают астрофизики из Университета Рочестера, этот «планетный» суперорганизм еще и обладает разумом. При этом современная человеческая цивилизация является незрелой техносферой, которая пока не может гармонично взаимодействовать с планетой. Люди создали системы и технологии, которые работают на энергии ископаемого топлива. Однако антропогенный фактор наносит вред морям и атмосфере Земли, а также приводит к вымиранию видов.

В то же время биосфера планеты еще миллиарды лет назад выработала способ поддерживать жизнь самостоятельно, без вмешательства человека. В его основе — совершенные механизмы по перемещению азота и переносу углерода. По мнению ученых, людям еще только предстоит выяснить, как придать своей собственной техносфере такие же уникальные свойства.

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В целом, всю историю Земли астрофизики разделили на четыре основных этапа.

  1. Первый из них — это незрелая биосфера, существовавшая миллиарды лет назад, когда живые организмы не могли влиять на атмосферу, гидросферу или другие планетные системы.
  2. Второй этап — зрелая биосфера, сформировавшаяся 2,5 миллиарда лет назад. В то время появились континенты, а в атмосфере накопился кислород и появился озоновый слой.
  3. Третий этап — незрелая техносфера, весь известный нам период существования человечества.
  4. Четвертым этапом, по мнению американских астрофизиков, должна стать зрелая техносфера, к которой и нужно стремиться. Она будет находится в гармоничном тандеме с биосферой и позволит обеим процветать. 

Однако как достичь уровня зрелой техносферы, пока не знает никто. Поэтому, по мнению экспертов, сейчас важно выяснить, что представляет собой планетарный интеллект и каково его значение для мира.

Ранее сообщалось об исследовании экологов, которые обнаружили печальную тенденцию: год от года люди все активнее расходуют запасы планеты. При этом объем возобновляемых ресурсов на Земле ограничен.

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