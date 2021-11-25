Ученые синтезировали стекло с твердостью алмаза

Международная исследовательская группа во главе со специалистами из Института науки Карнеги в Вашингтоне синтезировала новую сверхтвердую форму углеродного стекла с множеством потенциальных практических применений для устройств и электроники. Они сообщают, что это самое твердое из известных стекол с самой высокой теплопроводностью среди всех стеклянных материалов.

Углерод не имеет себе равных по своей способности образовывать стабильные структуры – как по отдельности, так и в сочетании с другими элементами. Некоторые формы углерода высокоорганизованы с повторяющимися кристаллическими решетками. Другие более беспорядочные – это качество называют аморфным.

Тип связки, удерживающей углеродный материал вместе, определяет его твердость. Например, мягкий графит и твердый алмаз имеют разный тип связей между своими атомами.