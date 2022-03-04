Ученые создали ДНК-устройство для уничтожения раковых опухолей. Как оно работает?

Эффективность американской разработки подтвердили эксперименты на мышах.

Американские ученые создали наноустройство, способное обнаруживать клетки раковых опухолей и делать их заметными для иммунных клеток. Оно направлено на особый тип клеток — макрофаги, ассоциированные с опухолью (tumor associated macrophages, или TAM).

В норме макрофаги распознают и уничтожают микробы, клеточный мусор и другие чужеродные вещества в клетках. Но в то же время они являются ключевой частью раковых опухолей, составляя до 50% их массы.

Кроме того, макрофаги скрывают раковые клетки от патрулирующих CD8+ Т-клеток, переваривая опухолевые антигены. При этом «оружием» макрофагов служит особый фермент — цистеиновая протеаза.

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ДНК-устройство, разработанное специалистами Чикагского университета, доставляет внутрь ТАМ ингибитор этого фермента. Благодаря этому фермент не переваривает антигены, делая раковые клетки видимыми для патрулирующих иммунных CD8+ Т-клеток.

Эффективность наноустройства уже подтвердили эксперименты на мышах. По мнению американских ученых, их разработка в будущем позволит лечить рак таким образом, чтобы не убивать клетки, в которые доставляются лекарственные средства.

Онколог Роман Москаленко в беседе с «National Geographic Россия» понадеялся, что создание подобных устройств позволит увеличить эффективность и точность иммунотерапии и уменьшить осложнения от лечения.

Роман Москаленко врач-онколог первой квалификации клиники «Онкостоп» Одним из перспективных направлений в системной терапии является активация противоопухолевого иммунитета — как за счет лекарственных препаратов, так и за счет непосредственного воздействия на иммунные клетки, отвечающие за борьбу с опухолью. И основная проблема — повреждение в том числе и здоровых клеток при активации иммунного ответа, так называемые аутоиммунные реакции.

Ранее сообщалось, что исследователи из Принстонского университета открыли соединение, которое нацелено на ген, являющийся центральным звеном в метастазах многих основных видов рака.