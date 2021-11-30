Ученые создали «супержеле». Что это такое?

Как утверждают ученые, после доработки это «супержеле» может найти целый ряд практических применений: от использования в мягкой робототехнике до повышения гибкости заменителей хряща, используемых в человеческом теле.

Эластичные гидрогели обладают множеством характеристик, которые делают их интересными для материаловедов, но обычно они разрушаются при сжатии. Причина, по которой это «супержеле» отличается от них, заключается в его молекулярной структуре и способе использования поперечных связей.

В разработке данного материала использовались молекулы (по форме чем-то напоминающими тыкву), называемые кукурбитурилами. Это «сшивающая» молекула, которая удерживает в своей полости две гостевые (входящие внутрь других молекул) молекулы. Затем ученые разработали новые гостевые молекулы, которые «предпочитают» оставаться внутри полости дольше, чем обычно, что удерживает полимерную сеть прочно связанной, позволяя ей выдерживать сжатие.