Ученые восстановили геном женщины, жившей 5700 лет назад, по кусочку жевательной смолы

Ученые из Копенгагенского университета сумели воссоздать портрет молодой женщины, жившей около 5700 лет назад всего лишь по фрагменту ее ДНК, оставленном на куске жевательной смолы.

Образец березовой смолы был найден в месте археологических раскопок под названием Зильтхольм (Syltholm) на датском острове Лолланд. Ученые отмечают, что древние люди использовали древесную смолу в качестве клея для каменных орудий еще в середине плейстоцена – эпохи, закончившейся 11,7 тысячи лет назад.

Предполагается, что ее жевание могло быть предназначено для различных целей – для разогрева смолы, придания ей мягкости и податливости, в лекарственных или даже в развлекательных целях подобно современной жевательной резинке.

Секвенируя образец, исследователи обнаружили не только древнюю человеческую ДНК, но и микробную ДНК, отражающую оральный микробиом человека, жевавшего смолу, а также растительную и животную ДНК, которая могла соответствовать недавней еде, потребленной человеком.