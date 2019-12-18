Ученые восстановили геном женщины, жившей 5700 лет назад, по кусочку жевательной смолы
Ученые из Копенгагенского университета сумели воссоздать портрет молодой женщины, жившей около 5700 лет назад всего лишь по фрагменту ее ДНК, оставленном на куске жевательной смолы.
Образец березовой смолы был найден в месте археологических раскопок под названием Зильтхольм (Syltholm) на датском острове Лолланд. Ученые отмечают, что древние люди использовали древесную смолу в качестве клея для каменных орудий еще в середине плейстоцена – эпохи, закончившейся 11,7 тысячи лет назад.
Предполагается, что ее жевание могло быть предназначено для различных целей – для разогрева смолы, придания ей мягкости и податливости, в лекарственных или даже в развлекательных целях подобно современной жевательной резинке.
Секвенируя образец, исследователи обнаружили не только древнюю человеческую ДНК, но и микробную ДНК, отражающую оральный микробиом человека, жевавшего смолу, а также растительную и животную ДНК, которая могла соответствовать недавней еде, потребленной человеком.
Ученые выяснили, что обладательница обнаруженной ДНК была женщиной с темным оттенком кожи, темно-каштановыми волосами и голубыми глазами. Исследователи условно назвали ее Лолой.
«Эта комбинация физических признаков была ранее отмечена у других европейских охотников-собирателей. Этот фенотип был широко распространен в мезолитической Европе, тогда как адаптивное распространение светлой пигментации кожи в европейских популяциях произошло в более поздние доисторические времена», – отмечают авторы исследования.
Анализ показал, что женщина происходила из материковой Европы, а не из группы охотников-собирателей, живших в Скандинавии. В то же время Лола не принадлежала и к ранним фермерским сообществам.
Женщина имела непереносимость лактозы. Это согласуется с теорией, что люди начали пить молоко значительно позже, уже после повсеместного распространения животноводства. Перед тем, как положить в рот смолу, Лола ела мясо утки и лесные орехи.
Также ученые обнаружили следы бактерий в ее полости рта, например Porphyromonas gingivalis, вызывающих болезни десен, и вируса Эпштейна-Барра, возбудителя опасного мононуклеоза. Однако исследователи отмечают, что Лола могла и не быть носителем этих болезней.
Как отмечают ученые, подобный уровень детализации объекта никогда ранее не достигался при отсутствии останков человека.
«Результаты подчеркивают потенциал жевательной смолы как источника древней человеческой и нечеловеческой ДНК, которую можно использовать для освещения истории населения, состояния здоровья и даже стратегий выживания древних популяций», – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.