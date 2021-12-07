Ученые впервые получили новое состояние материи: квантовую спиновую жидкость

В 1973 году физик Филип В. Андерсон выдвинул теорию о существовании нового состояния материи, которое дало бы весомо преимущество в гонке за сверхбыстрыми квантовыми компьютерами.

Это состояние получило название квантовая спиновая жидкость. Правда, к жидкости она на самом деле не имеет никакого отношения. Так состояние материи назвали из-за магнитов, которые никогда не замерзают, и того, как в них вращаются электроны.

В обычных магнитах, когда температура падает ниже определенной отметки, электроны стабилизируются и образуют твердую материю с магнитными свойствами. В квантовой спиновой жидкости электроны не стабилизируются при охлаждении, не превращаются в твердое тело и постоянно изменяются и флуктуируют (как жидкость) в одном из самых запутанных квантовых состояний, когда-либо обнаруженных учеными.

Особые свойства квантовых спиновых жидкостей позволяют найти многообещающие применения этому состоянию материи, в том числе в высокотемпературных сверхпроводниках и квантовых компьютерах. Но было одно серьезное препятствие: никто никогда не видел и не подтверждал существование квантового спинового жидкого состояния. До настоящего времени. Теперь группа физиков из Гарварда экспериментально задокументировала это долгожданное экзотическое состояние материи.