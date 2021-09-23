Ученые впервые спустились в «Адский колодец»: видео

Команда оманских спелеологов первой в мире совершила спуск на дно карстовой воронки «колодец Бархут» в Йемене. Он находится в регионе Хадрамаут — исторической области на юге Аравийского полуострова. Исламская эсхатология связывает колодец с преисподней, где обитают джинны и души неверных.
Мрачный провал в земле имеет диаметр около 30 метров. Спустившись, спелеологи измерили глубину воронки: 112 метров. Никаких признаков сверхъестественных существ найдено не было: дно устилали останки мертвых животных и птиц, между которыми ползали змеи. Также вода создала здесь «пещерный жемчуг»: шарики кальцита, ставшие результатом медленной кристаллизации карбоната кальция на песчинках.
На глубине примерно 65 метров от поверхности вода выходит из стен, образуя красивые водопады. Они разнятся по объему и непрерывности вытекающей из них воды. Восточный водопад является наиболее активным.
وعلى عمق 65م من السطح تقريبا تنبثق المياه من جوانب الحفرة لتكون شلالات بديعة، وتتباين هذه الشلالات في غزارة المياه المتدفقة منها واستمراريتها، ويعد الشلال الشرقي أنشطها، في حين يتقطع تدفق المياه من الشلال الجنوبي. pic.twitter.com/MqyEGvk0Og— الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 16, 2021
Согласно легендам, вода в «Адском колодце» отравлена и несет проклятье, и ученые опровергли это: по их словам, она очень чистая и вкусная — они не побоялись попробовать ее. Использовав геодезическое оборудование и газоанализаторы, команда установила, что зловещий колодец наполнен совершенно нормальным уровнем кислорода, вредных примесей в воздухе не обнаружено.
Исследователи разрушили еще один миф — о том, что «многие проникали в колодец Бархут, но никто оттуда не выходил живым». Нигде не было ни малейшего следа присутствия человека, а если кто-то и спускался сюда прежде, то он благополучно покинул это место.
الفريق العماني لاستكشاف الكهوف يعبر كهف الهوته بهدف توثيقه وإظهار جمالياته— الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) February 21, 2021
كل الشكر لإدارة الكهف @hootacave pic.twitter.com/x4L2aXtQYa
Ученые собрали образцы воды, камней, почвы и животных. Теперь на очереди — анализ этих материалов.
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