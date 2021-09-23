Ученые впервые спустились в «Адский колодец»: видео

Команда оманских спелеологов первой в мире совершила спуск на дно карстовой воронки «колодец Бархут» в Йемене. Он находится в регионе Хадрамаут — исторической области на юге Аравийского полуострова. Исламская эсхатология связывает колодец с преисподней, где обитают джинны и души неверных.

Мрачный провал в земле имеет диаметр около 30 метров. Спустившись, спелеологи измерили глубину воронки: 112 метров. Никаких признаков сверхъестественных существ найдено не было: дно устилали останки мертвых животных и птиц, между которыми ползали змеи. Также вода создала здесь «пещерный жемчуг»: шарики кальцита, ставшие результатом медленной кристаллизации карбоната кальция на песчинках.