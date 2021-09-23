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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Наука

Ученые впервые спустились в «Адский колодец»: видео

Анастасия Баринова
23 сентября 2021
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Фото: ANR News/YouTube
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Фото: ANR News/YouTube
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Фото: Oman Cave Exploration Team/Twitter
Ранее никто в мире не посещал это легендарное место.

Команда оманских спелеологов первой в мире совершила спуск на дно карстовой воронки «колодец Бархут» в Йемене. Он находится в регионе Хадрамаут — исторической области на юге Аравийского полуострова. Исламская эсхатология связывает колодец с преисподней, где обитают джинны и души неверных.

Мрачный провал в земле имеет диаметр около 30 метров. Спустившись, спелеологи измерили глубину воронки: 112 метров. Никаких признаков сверхъестественных существ найдено не было: дно устилали останки мертвых животных и птиц, между которыми ползали змеи. Также вода создала здесь «пещерный жемчуг»: шарики кальцита, ставшие результатом медленной кристаллизации карбоната кальция на песчинках.

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На глубине примерно 65 метров от поверхности вода выходит из стен, образуя красивые водопады. Они разнятся по объему и непрерывности вытекающей из них воды. Восточный водопад является наиболее активным.

Согласно легендам, вода в «Адском колодце» отравлена и несет проклятье, и ученые опровергли это: по их словам, она очень чистая и вкусная — они не побоялись попробовать ее. Использовав геодезическое оборудование и газоанализаторы, команда установила, что зловещий колодец наполнен совершенно нормальным уровнем кислорода, вредных примесей в воздухе не обнаружено.

Исследователи разрушили еще один миф — о том, что «многие проникали в колодец Бархут, но никто оттуда не выходил живым». Нигде не было ни малейшего следа присутствия человека, а если кто-то и спускался сюда прежде, то он благополучно покинул это место.

Ученые собрали образцы воды, камней, почвы и животных. Теперь на очереди — анализ этих материалов.

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