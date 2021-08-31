Ученые вырастили искусственные мышечные волокна внутри микробов. Что это значит?

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе научились выращивать внутри микробов полипептиды. Скручивая высокомолекулярный мышечный белок в волокна, ученые получили основу для сверхпрочной ткани. По новой биотехнологии микробы производят титин: самый большой из известных белков. Он состоит из 38138 аминокислот и играет важную роль в процессе сокращения поперечнополосатых мышц.

Мышечные волокна давно находятся в центре внимания научного сообщества. Специалисты со всего мира стараются разработать материалы со свойствами, аналогичными свойствам мышц. Это востребовано в робототехнике, биоинженерии и других сферах, и для этого титин выделялся из тканей животных. Теперь этого не потребуется: всю работу сделают микробы.

Процесс «мокрого прядения» (мокрый способ формования полимера) позволил превратить синтезированные молекулы титина в волокна диаметром около десяти микронов (это в 10 раз меньше толщины человеческого волоса). Анализ структуры этих волокон показал, что они обладают исключительной прочностью и устойчивостью к повреждениям, а также способны рассеивать тепловую энергию, то есть такая ткань будет «дышащей».