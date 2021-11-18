Ученые выяснили, что Танос не мог совершить свой щелчок

В фантастическом экшне от Marvel «Мстители: Война бесконечности» суперзлодей Танос уничтожает половину всего живого с помощью простого жеста – щелчка пальцами во всесильной «Перчатке Бесконечности». Но ученые выяснили, что он не смог бы этого сделать – во всяком случае тем способом, который показан в фильме.

Используя высокоскоростные камеры и современные датчики силы, исследователи из Технологического института Джорджии измерили скорость и ускорение щелчка пальцами и изучили физику, которая делает его возможным.

Они обнаружили, что щелчок пальцем – это самое быстрое ускорение человеческого тела, которое когда-либо измерялось, и что задействованная в нем физика сделала бы невозможным для Таноса выполнить «апокалиптический» жест, пока он носил свою металлическую «Перчатку бесконечности».

Результаты ученых показывают, что максимальная скорость вращения пальца во время щелчка составляет 7800 градусов в секунду, а максимальное ускорение вращения составляет 1,6 миллиона градусов в секунду в квадрате – это в три раза больше ускорения, производимого рукой профессионального бейсболиста.