Ученые выяснили, что Танос не мог совершить свой щелчок

В фантастическом экшне от Marvel «Мстители: Война бесконечности» суперзлодей Танос уничтожает половину всего живого с помощью простого жеста – щелчка пальцами во всесильной «Перчатке Бесконечности». Но ученые выяснили, что он не смог бы этого сделать – во всяком случае тем способом, который показан в фильме.
Используя высокоскоростные камеры и современные датчики силы, исследователи из Технологического института Джорджии измерили скорость и ускорение щелчка пальцами и изучили физику, которая делает его возможным.
Они обнаружили, что щелчок пальцем – это самое быстрое ускорение человеческого тела, которое когда-либо измерялось, и что задействованная в нем физика сделала бы невозможным для Таноса выполнить «апокалиптический» жест, пока он носил свою металлическую «Перчатку бесконечности».
Результаты ученых показывают, что максимальная скорость вращения пальца во время щелчка составляет 7800 градусов в секунду, а максимальное ускорение вращения составляет 1,6 миллиона градусов в секунду в квадрате – это в три раза больше ускорения, производимого рукой профессионального бейсболиста.
Бхамла рассказал, что вдохновением для исследования послужил спор со своими учениками после просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности», где Танос искал шесть «Камней Бесконечности», которые дадут ему возможность менять ткань вселенной в соответствии с его волей. Поместив камни в металлическую «Перчатку Бесконечности», Танос планировал уничтожить половину всех живых существ во Вселенной одним щелчком пальцев, чтобы сбалансировать жизнь и решить проблему недостатка ресурсов.
«Мы вступили в эту горячую дискуссию, пытаясь понять, мог ли он совершить свой щелчок. Поэтому мы захотели выяснить ключевые "ингредиенты", необходимые для того, чтобы щелкнуть пальцами. Вот как всё это началось», – сказал Бхамла.
Чтобы исследовать физику этого жеста, команда проанализировала несколько щелчков пальцами с помощью высокоскоростной камеры, прикрывая щелкающую руку различными материалами. Подгоняя свои экспериментальные наблюдения к набору математических моделей, они нашли лучшее физическое объяснение того, как возникают щелчки, и их самый фундаментальный компонент: трение.
Согласно исследованию, щелчки пальцев работают за счет использования мышц рук в качестве двигателя, нагружающего пружинные сухожилия в пальцах и руках упругой потенциальной энергией, которая затем быстро высвобождается для создания невероятного ускорения при щелчке.
Трение между большим и средним пальцами играет в этом самую важную роль, прижимая средний палец к большому и не позволяя ему двигаться. Как только накапливается достаточно энергии, трение преодолевается – большой и средний пальцы скользят друг мимо друга, освобождая щелчок.
Конечно, у исследователей не было никакой перчатки бесконечности, поэтому они просто надели на кончики пальцев своих подопытных металлические наперстки. Они обнаружили, что металл не может обеспечить достаточного трения для щелчка и, кроме того, площадь контакта между металлическими пальцами оказалось слишком маленькой по сравнению со сжимаемой коже на пальцах.
Иными словами, Танос не смог бы произвести свой апокалиптический щелчок. Такие дела.
Но исследование прошло не впустую. По словам ученых, воспроизведенная ими модель щелчка пальцами может иметь приложение для понимания других биомеханических характеристик, например того, как муравьи и термиты накапливают энергию для щелчка челюстями.