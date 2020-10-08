Ученые выяснили, как нам улыбаться по-кошачьи

Кошки имеют репутацию не очень приветливых и независимых особ (а уж по сравнению с собаками тем более), однако если вы не можете найти со своим тигром в миниатюре и другими кошками общий язык – возможно, вы еще не научились на этом языке говорить. Не волнуйтесь – новое исследование доказало, что это не так уж и сложно. Вам просто нужно больше им улыбаться. Не по-нашему, растягивая губы и обнажая наши нелепые для хищников зубы, а по-кошачьи. Как это? Просто сузьте глаза, пристально смотря на свою кошку, а потом медленно моргните. Не исключено, что она моргнет вам в ответ – дружелюбный контакт установлен!

Об этом догадывались и раньше, но теперь ученые получили надежные доказательства того, что такое медленное моргание действительно является признаком симпатии. Наблюдая за взаимодействием кошки и человека, исследователи смогли подтвердить, что медленное моргание помогло кошкам – как домашним, так и незнакомым – довериться людям.

«Как человеку, который изучал поведение животных и является владельцем кошек, здорово иметь возможность показать, что кошки и люди могут общаться таким образом», – отмечает психолог Карен МакКомб из Университета Сассекса в Великобритании.

Если вы внимательно наблюдали за кошками, то наверняка видели, как в минуты спокойствия те прикрывают глаза, оставляя только узкую полоску радужки, и медленно моргают. Это похоже на то, как сужаются человеческие глаза при улыбке, и обычно это происходит, когда кот расслаблен и доволен. Такое выражение интерпретируется как разновидность кошачьей улыбки.

Кошатники полагали, что люди могут скопировать это выражение, чтобы продемонстрировать кошке, что человек открыт к общению и дружелюбен. Чтобы проверить это, команда психологов разработала два эксперимента, определяющих, как кошки ведут себя по отношению к медленно мигающим людям. Их результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.