Ученые выяснили, как нам улыбаться по-кошачьи

Кошки имеют репутацию не очень приветливых и независимых особ (а уж по сравнению с собаками тем более), однако если вы не можете найти со своим тигром в миниатюре и другими кошками общий язык – возможно, вы еще не научились на этом языке говорить. Не волнуйтесь – новое исследование доказало, что это не так уж и сложно. Вам просто нужно больше им улыбаться. Не по-нашему, растягивая губы и обнажая наши нелепые для хищников зубы, а по-кошачьи. Как это? Просто сузьте глаза, пристально смотря на свою кошку, а потом медленно моргните. Не исключено, что она моргнет вам в ответ – дружелюбный контакт установлен!
Об этом догадывались и раньше, но теперь ученые получили надежные доказательства того, что такое медленное моргание действительно является признаком симпатии. Наблюдая за взаимодействием кошки и человека, исследователи смогли подтвердить, что медленное моргание помогло кошкам – как домашним, так и незнакомым – довериться людям.
«Как человеку, который изучал поведение животных и является владельцем кошек, здорово иметь возможность показать, что кошки и люди могут общаться таким образом», – отмечает психолог Карен МакКомб из Университета Сассекса в Великобритании.
Если вы внимательно наблюдали за кошками, то наверняка видели, как в минуты спокойствия те прикрывают глаза, оставляя только узкую полоску радужки, и медленно моргают. Это похоже на то, как сужаются человеческие глаза при улыбке, и обычно это происходит, когда кот расслаблен и доволен. Такое выражение интерпретируется как разновидность кошачьей улыбки.
Кошатники полагали, что люди могут скопировать это выражение, чтобы продемонстрировать кошке, что человек открыт к общению и дружелюбен. Чтобы проверить это, команда психологов разработала два эксперимента, определяющих, как кошки ведут себя по отношению к медленно мигающим людям. Их результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
Первый эксперимент показал, что кошачьи «полуморгания» и сужение глаз чаще возникали в ответ на медленное моргание хозяев в сторону своих кошек (по сравнению с отсутствием взаимодействия между хозяином и кошкой). В эксперименте участвовала 21 домашняя кошка.
После того, как кошка удобно устраивалась в привычной ей обстановке, владельцы должны были сесть примерно в метре от нее и медленно моргать, смотря на своего питомца, пока тот смотрел на них. Камеры записывали как лицо владельца, так и морду кошки, и результаты сравнивали с тем, как часто кошки моргают без направленного на них взгляда человека. Результаты показали, что кошки с большей вероятностью будут медленно моргать своим владельцам после того, как те сами медленно моргали питомцам (по сравнению с частотой моргания при отсутствии взаимодействия).
Во втором эксперименте участвовали 24 кошки, но на этот раз экспериментаторы не были знакомы с пушистыми подопытными. Моргали сами исследователи, которые ранее не контактировали с кошкой. В качестве контроля регистрировали, как кошки реагируют на состояние отсутствия моргания, при котором люди просто пристально смотрели на кошек. Исследователи так же медленно моргали кошкам, что и в первом эксперименте, протянув руку к животным. И они обнаружили, что питомцы не только с большей вероятностью моргали в ответ, но и с большей вероятностью приближались к руке незнакомца после того, как он обменивался с ними последовательным морганием.
«Это первое исследование, в котором экспериментально исследуется роль медленного моргания в общении между кошкой и человеком», – сказала МакКомб.
В совокупности результаты предполагают, что медленные последовательности миганий могут функционировать как форма позитивного эмоционального общения между кошками и людьми.
«Вы можете попробовать этот способ со своей кошкой дома или с кошками, которых вы встретите на улице. Это отличный способ укрепить вашу связь с кошками. Попробуйте сузить глаза, глядя на них на них, как если бы вы делали это расслабленно. Улыбнитесь, а затем закройте глаза на пару секунд. Вы обнаружите, что они и сами ответят так же, и сможете начать своего рода беседу», – инструктируют ученые.
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