Новое исследование проводила группа ученых из США, Сингапура и Таиланда. «Было много предложений. Среди них – север Камбоджи, юг Китая, центр Лаоса, восток Таиланда или Вьетнам», – рассказал Керри Се, геолог из Наньянского технологического университета.



Поскольку гигантский кратер остается незамеченным до сих пор – его могли скрыть тектонические плиты или другие особенности рельефа. Проводя анализы на местности, ученые одну за одной отвергали версии – если полости и находились, то они не коррелировали по возрасту. И только поиски в юго-восточном Лаосе дали результат: на плато Боловен специалисты обнаружили застывшие потоки лавы толщиной около 300 метров. Они формировались в период от 51 тысячи до 780 тысяч лет назад – как раз после падения метеорита.