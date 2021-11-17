Ученым удалось обратить вспять диабет у мышей

Плюрипотентные стволовые клетки – это, по сути, пустые недифференцированные клетки, способные превращаться в другие типы клеток, существующие по всему телу. Использование их потенциала в лечении диабета означает, что исследователи могут разработать способы «настройки» стволовых клеток и сделать их продуцирующими инсулин клетками, которых не хватает диабетикам. Это поможет пациентам контролировать высокий уровень сахара в крови и оставаться здоровыми.

Исследователи в течение многих лет пытались приблизиться к успеху в этом направлении, сообщая о своих результатах в экспериментах над животными. Лаборатория Миллмана в 2016 году разработала способ производства секретирующих инсулин клеток, полученных от пациентов с диабетом 1 типа, которые функционировали в ответ на глюкозу. Несколько лет спустя они узнали, как увеличить уровень секреции инсулина в бета-клетках поджелудочной железы, полученных из стволовых клеток.

В новой работе Миллман и его коллеги решили еще одну задачу: уменьшить количество «нецелевых» клеток, образующихся в этих процессах, когда пустые клетки дифференцируются в другие типы непреднамеренных клеток.