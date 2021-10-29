Ученым удалось создать суперионный лед. Он может существовать во внеземных мирах и недрах планет

В зависимости от условий вода может образовывать более десятка различных структур. Теперь ученые добавили в этот список новую фазу – суперионный лед. Теоретически такая форма льда была предсказана еще 30 лет назад, но получить ее экспериментально было не так просто – и до сих пор невозможно было с уверенностью сказать, существует суперионный лед в реальности или нет.

Этот вид льда образуется не при низких температурах, а при экстремальном давлении, которое существует глубоко под землей или близ ядра массивных планет вроде Нептуна. Хотя модели предсказывают некоторые условия, при которых должна появиться эта фаза воды, они немного расплывчаты, когда речь идет о точных температурах. Раньше суперионный лед получалось создать лишь на наносекунды, когда ученые синтезировали в алмазной наковальне водяной лед VII и взорвали его лазером. В новом исследовании физики нашли надежный способ создавать и поддерживать такой лед в течение длительного времени.

Теоретически суперионный лед – это структура молекул воды в виде решетки из атомов кислорода, окруженная группой непостоянных атомов водорода, которые постоянно перемещаются. Технически это лед, который существует как жидкость и твердое тело одновременно.