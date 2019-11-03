Учёные научились создавать крайне детализированные и красочные голограммы

Исследователи Ultimate Holography (Франция) разработали принтер, создающий 3D-голограммы с бесподобным уровнем детализации и реалистичными цветами. Новое устройство может быть использовано для создания изображений объектов или сцен для музейных экспозиций, архитектурного моделирования, изобразительного искусства и даже рекламы. При этом для просмотра не требуются ни особые очки, ни иные специальные средства.
Устройство, получившее название CHIMERA (англ. Химера), позволило учёным достигнуть конечной цели их проекта. Основные недостатки технологии, которых удалось избежать, состояли в высокой стоимости лазеров, низкой скорости печати, ограниченном угле обзора, а также бледных цветах. Принтер «Химера» использует недорогие промышленные лазеры и высокоскоростную печать. Изображения при этом охватывают широкий диапазон цветов, а угол обзора достаточно велик и составляет 120 градусов. Устройство было описано в материале журнала Applied Optics Американского оптического общества (The Optical Society, OSA).
Для создания голограмм принтеру необходимы трёхмерные компьютерные модели, полученные с помощью особого сканера, также разработанного исследователями Ultimate Holography. В отличие от первых поколений принтеров, «Химера» применяет высокочуствительный фотоматериал с мелкими фракциями, разработанный специально для нового аппарата. Прошлые устройства использовали имеющиеся в продаже жёстких материалов.
Голограммы создаются путем записи небольших голографических элементов, известных как «хогель» (сочетание «holography» и «element»). Размер хогеля в «Химере» можно переключать между 250 и 500 микрон, а скорость печати можно регулировать от 1 до 50 герц (Гц). Например, если используется размер хогеля 250 микрон, максимальная скорость печати составляет 50 Гц. При такой скорости потребуется 11 часов для печати голограммы размером 30 на 40 сантиметров, что вдвое меньше времени, которое потребовалось бы при использовании предыдущих систем, основанных на импульсных лазерах.