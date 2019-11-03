Учёные научились создавать крайне детализированные и красочные голограммы

Исследователи Ultimate Holography (Франция) разработали принтер, создающий 3D-голограммы с бесподобным уровнем детализации и реалистичными цветами. Новое устройство может быть использовано для создания изображений объектов или сцен для музейных экспозиций, архитектурного моделирования, изобразительного искусства и даже рекламы. При этом для просмотра не требуются ни особые очки, ни иные специальные средства.

Устройство, получившее название CHIMERA (англ. Химера), позволило учёным достигнуть конечной цели их проекта. Основные недостатки технологии, которых удалось избежать, состояли в высокой стоимости лазеров, низкой скорости печати, ограниченном угле обзора, а также бледных цветах. Принтер «Химера» использует недорогие промышленные лазеры и высокоскоростную печать. Изображения при этом охватывают широкий диапазон цветов, а угол обзора достаточно велик и составляет 120 градусов. Устройство было описано в материале журнала Applied Optics Американского оптического общества (The Optical Society, OSA).