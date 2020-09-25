Учёные создали самый маленький термоэлектрический охладитель

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли создать самый тонкий из когда-либо созданных охлаждающих элементов. Его толщина составляет 100 нанометров — это в 10 000 раз тоньше предыдущих рекордсменов среди маленьких охладителей. Устройство было сделано из полупроводниковых пластинок теллурида висмута (Bi2Te3) и теллурида сурьмы-висмута (Sb2-xBixTe3) — они, при подаче на них электрического тока, смогли охладиться на 21 °C относительно средней комнатной температуры.
Определить разницу температур на столь малом охлаждающем элементе исследователям удалось, изучив размер капель, которые скопились на устройстве в виде конденсата.
Также учёные подчеркнули, что охладители столь малых размеров работают быстрее и эффективнее, чем их аналоги стандартных размеров. Использование таких устройств в промышленном масштабе может стать настоящей революцией в электроэнергетике и других смежных технологиях, заявляет команда исследователей.
Устройства такого типа как термоэлектрические охладители значительно распространены. Они базируются на эффекте Пельтье — термоэлектрическом явлении переноса энергии, появляющемся при прохождении электрического тока в месте контакта — спая — двух разнородных проводников. Эти устройства надёжны и компактны, но в эффективности уступают холодильникам на основе компрессоров.
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