Учёные создали самый маленький термоэлектрический охладитель

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли создать самый тонкий из когда-либо созданных охлаждающих элементов. Его толщина составляет 100 нанометров — это в 10 000 раз тоньше предыдущих рекордсменов среди маленьких охладителей. Устройство было сделано из полупроводниковых пластинок теллурида висмута (Bi2Te3) и теллурида сурьмы-висмута (Sb2-xBixTe3) — они, при подаче на них электрического тока, смогли охладиться на 21 °C относительно средней комнатной температуры.

Определить разницу температур на столь малом охлаждающем элементе исследователям удалось, изучив размер капель, которые скопились на устройстве в виде конденсата.